Ldc : Antoine Griezmann envoie un message aux fans du Barça

Après avoir éliminé le Napoli en 8e de finale de cette Ligue des Champions si particulière, le FC Barcelone et Antoine Griezmann affrontent dès demain soir l’ogre munichois pour une place en demi-finale. L’occasion pour le Français de rassurer ses supporters à travers un message de confiance. Ce dernier interviewé sur la chaîne officielle du club s’est montré très serein, sûr des forces de son équipe, et ce malgré la grosse confrontation qui les attendent. «C'est plus proche d'un tournoi international de sélections et il faut être préparé de la même manière avec un beau match à jouer. Je pense que nous le voulons vraiment. Nous avons très bien travaillé tactiquement. Ce sera très difficile, mais nous avons tout pour aller en demi-finale. Le groupe le sait, il nous reste peu de choses. Avec l’effort et la qualité que nous avons, nous pouvons gagner» dit l’attaquant français avant d’évoquer une petite anecdote pour le moins significative d’une sérénité régnant en maître.

«J’ai fait ma valise jusqu’au 23 (date de la finale, ndlr) et je prendrai la Play» dit-il avec le sourire. Si le chouchou des Bleus laisse présager une atmosphère des plus belles, il reste néanmoins conscient des forces du Bayern qu’il redoute tout de même. «C’est une équipe puissante, travailleuse, et physique qui a l’habitude d’avoir le ballon. Il est possible que celui qui tienne le mieux la balle l’emporte demain soir. Le danger vient de n’importe où, à l’intérieur, à l’extérieur, Lewandowski et Gnabry devant.» Une chose est sûre, ce match a tout pour être un rendez-vous de gala.