Barça : 2 cadres absents face au PSG

Pedri et Frenkie De Jong, tous deux blessés, espéraient pouvoir revenir à temps pour jouer le match aller de Ligue des champions contre le PSG. Selon Marca, le Barça ne devrait pas prendre de risque et ne forcera pas leur retour afin d’éviter des rechutes. À eux deux, ils ont raté 34 rencontres, 19 matchs cette saison pour Pedri et 15 pour Frenkie De Jong.

« Je reviendrai le plus tôt possible, mais je n’ai pas de date précise ni de match précis. Je veux jouer la partie la plus importante de la saison avec mes coéquipiers car il y a de très beaux matchs à venir » a déclaré Pedri hier soir. Le Barça pourra toutefois compter sur Ronald Araújo, de retour après une gêne à la cuisse, et Christensen qui n’avait pas joué les deux derniers matchs à cause d’une douleur au tendon d’Achille.