JT Foot Mercato : Ousmane Dembelé rend fou le FC Barcelone

La folle proposition reçue par Ousmane Dembélé qui fait trembler le Barça

Le cas Ousmane Dembélé commence à faire trembler sérieusement le Barça. La faute à des prétendants qui sont prêts à dégainer le chéquier pour s'attacher ses services. En fin de contrat en juin prochain, le Français n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Si les Blaugranas poussent pour régler ce dossier, ils font face à un sérieux problème : le manque de liquidité financière. Car comme on vous l'a révélé, Newcastle proposait un véritable pont d'or au joueur. Un salaire annuel estimé à 15 M€ plus 15 M€ de prime à la signature que ce dernier a refusé, privilégiant le projet sportif catalan. Mais selon nos informations, un autre cador de Premier League serait prêt à sortir le chéquier pour s'attacher les services du champion du monde français. Un contrat XXL avec un salaire net annuel à hauteur de 20 M€ assortis d'une prime à la signature de 30 M€ ! Des sommes démentielles qui pourraient définitivement faire tourner la tête d'Ousmane Dembélé et de son agent.

Les premiers pas de Ramos au PSG à la loupe

La première de Sergio Ramos avec le PSG était très attendue et le moins que l'on puisse dire, c'est que le défenseur espagnol a déjà fait taire les critiques avec une prestation prometteuse. Sous la neige stéphanoise, Sergio Ramos a enfin effectué ses premiers pas officiels en tant que joueur du PSG. 90 minutes prometteuses face à l'AS Saint-Etienne au cours desquelles son leadership naturel est revenu au galop. Aux côtés de Marquinhos, l'Espagnol a affiché une belle entente, changeant même leur position durant le match. Dans les chiffres, sa première est réussie puisqu'il est le joueur qui a tenté (101) et réussi (95) le plus de passes face aux Verts. De quoi rendre l'intéressé particulièrement heureux après la rencontre : «C'est une sensation unique. Je suis très heureux et satisfait. C'est un jour très spécial pour moi après avoir passé autant de temps sans jouer. C'est important pour moi d'avoir contribué à aider l'équipe, d'être ici avec le groupe et d'avoir joué 90 minutes. Tout s'est bien passé dans ce premier match, avec le temps on va apprendre à se connaître encore davantage et cela va nous donner encore plus de force sur le terrain.»

Manchester United a enfin un coach !

Manchester United a enfin trouvé chaussure à son pied avec le tacticien allemand Ralf Rangnick qui assurera l'intérim jusqu'à la fin de saison. Les Red Devils précisent dans le communiqué que Michael Carrick restera en charge de l'équipe première jusqu'à ce que le visa de travail de Ralf soit finalisé. Après cette période, Ralf et le club ont convenu qu'il continuerait à jouer «un rôle de consultant pendant deux années supplémentaires.»