Le clan Dembélé demande un salaire de Ballon d'Or au FC Barcelone !

«Nous parlons avec Ousmane Dembélé depuis des mois, ils savent ce que nous pensons. Son désir est de continuer au Barça, ses agents aussi et ils gardent un œil sur le projet. Je sais qu'il est heureux de l'arrivée de Xavi, je suis surtout optimiste pour Dembélé et j'espère qu'il continuera», déclarait dernièrement le directeur du football du FC Barcelone Mateu Alemany au micro de la télévision espagnole. Optimistes quant aux discussions avec l'attaquant international français (27 sélections, 4 buts) et son entourage pour prolonger son bail en Catalogne, les dirigeants catalans voient cependant les semaines passées sans obtenir un accord définitif avec l'ancien Rennais.

Recruté à prix d’or en 2017 (105 M€ hors bonus), l’international tricolore était censé compenser le départ de Neymar au Paris Saint-Germain. Malheureusement pour les Blaugranas, ses nombreuses blessures l’ont toujours empêché de réaliser des saisons pleines (82 matches de Liga depuis 4 ans). Auteur de bonnes performances la saison passée, ses récents retards sous la nouvelle ère Xavi - qui lui ont d'ailleurs valu de faire les gros titres de la presse européenne - n'ont cependant pas changé la volonté de Joan Laporta de sceller au plus vite sa prolongation. Mais les prétendants frappent à la porte et la situation se complexifie.

Un nouveau contrat en or proposé à Ousmane Dembélé !

Dernièrement, nous vous révélions ainsi que Newcastle, récemment racheté par les Saoudiens, proposait un véritable pont d'or à l'attaquant barcelonais avec un salaire annuel estimé à 15 millions d'euros plus quinze millions de prime à la signature. Une offre que le champion du monde 2018 aurait recalé selon SPORT, privilégiant le projet sportif catalan. Mais les prétendants ne manquent pas à l'appel et d'autres écuries restent à l'affût pour arracher le feu follet français des griffes barcelonaises. Ainsi, selon nos informations, un autre cador de Premier League proposerait un contrat XXL à l'international tricolore avec un salaire net annuel à hauteur de 20 millions d'euros assorti d'une prime à la signature de 30 millions d'euros !

Des sommes démentielles qui pourraient définitivement faire tourner la tête d'Ousmane Dembélé même si ce dernier privilégie le Barça, à condition que le club blaugrana augmente son offre initiale. Dans cette optique, les Culés n'ont toujours pas rendu les armes pour prolonger Dembélé et une nouvelle réunion est ainsi prévue, fin de semaine prochaine, entre l'agent de l'ailier français Moussa Sissoko et les dirigeants barcelonais. Mais toujours selon nos informations, la position du clan Dembélé est claire : le champion du monde 2018 est un potentiel Ballon d'Or et doit être traité comme tel sur le plan salarial mais pas que. Joan Laporta et ses collaborateurs sont prévenus, pour conserver Ousmane Dembélé, il faudra sortir le chéquier...