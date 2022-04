Monaco : le retour en grâce de Youssouf Fofana !

La suite après cette publicité

Dimanche 20 mars, sur les coups de 23h. Youssouf Fofana vient sans doute de boucler le match le plus abouti de sa saison avec l’AS Monaco face à la bande à Lionel Messi et de Kylian Mbappé. Passeur décisif, premier aux ballons récupérés, premier sur les passes vers l'avant, l’ancien Strasbourgeois était partout au milieu de terrain et contribuait largement au large succès du club de la Principauté sur le PSG (3-0). Un match plein, dans le sillage de ceux réalisés avec l’ASM face à Metz (1-2) ou encore le week-end à Troyes (2-1).

A Louis II dans le vestiaire forcément heureux et ravi d’avoir terrassé la formation qui va sans doute terminer championne de France, nul doute que différents sentiments lui passaient alors par la tête. Les moments de doute comme lors de son passage à vide de la fin d’année 2021, la détérioration de ses rapports avec Niko Kovac, son intégration dans une rotation avec Matazo et Jean Lucas, les blessures, le COVID, bref tous les moments compliqués qui ont jalonné sa saison.

Comment oublier également ses premiers contacts compliqués avec Philippe Clément en janvier dernier lorsque le technicien belge le trouvait à court physiquement. Une situation fort heureusement de courte durée : «le niveau de Youssouf a beaucoup augmenté ces dernières semaines. À mon arrivée, il était blessé. Il a ensuite été malade et a manqué de physique. Après, il a gratté de plus en plus de minutes. Je n’étais pas content de lui. On a travaillé en vidéo. Il a grandi et je suis désormais satisfait de cela,» avouait d'ailleurs Philippe Clément il y a quelques jours.

Youssouf Fofana, le facteur X de Monaco

Au point de retrouver la place qui était la sienne il y a de cela quelques mois et de refaire du n°22 de l’ASM l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Fort dans les duels, dans le contre-pressing, et dans les ballons grattés, le milieu monégasque se distingue par ailleurs dans la dernière passe, en témoigne ses 4 offrandes depuis le début de la saison. Face au PSG, Fofana était partout et a fait très mal au milieu de terrain parisien.

Alors que l’on ne parlait que d’Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, qui faisait la pluie et le beau temps au milieu de terrain de Monaco la saison passée avec l’international tricolore participant grandement à l'excellente saison 2021-22 du club alors coaché par Niko Kovac, a retrouvé sa fougue et son allant. Surtout il a redonné un second souffle à un Tchouaméni émoussé ces dernières semaines. Et selon le coach monégasque, ce n'est pas prêt de changer. «Pour le moment, le duo le plus efficace est celui composé d’Aurélien et de Youssouf. Les joueurs vont eux-mêmes chercher leur place dans le onze. C’est ce qu’ils montrent à l’entraînement qui détermine les choix de l’entraîneur.»

En pleine confiance et un état de forme optimal, Youssouf Fofana (sous contrat jusqu'en juin 2024) est de retour à son meilleur niveau et peut désormais viser très haut. Le milieu de terrain de 23 ans a retrouvé la lumière et ne se fixe aucune limite. Une excellente nouvelle pour l'AS Monaco, actuel 6e de Ligue 1, qui aura bien besoin de lui pour tenter d'arracher une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine. Ça commence par un match au sommet face à Rennes au Roazhon Park ce vendredi soir.

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.