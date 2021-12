Le groupe du PSG convoqué face au FC Bruges

Le Paris Saint-Germain a communiqué le groupe convoqué par son entraîneur Mauricio Pochettino pour le déplacement à Bruges pour la dernière journée de la poule A en Ligue des Champions. Une rencontre sans réel enjeu pour le club de la capitale, déjà assuré d'être deuxième de son groupe derrière Manchester City, si ce n'est se relancer après deux nuls consécutifs en championnat et un seul but marqué sur ces deux rencontres.

La suite après cette publicité

Le technicien argentin devra donc faire sans Neymar, Sergio Ramos et Julian Draxler, toujours aux soins à Paris. Le Brésilien Rafinha et les Espagnols Sergio Rico et Juan Bernat, de retour progressif de blessure, continuent l'entraînement collectif mais ne seront pas du voyage. Enfin, un nouveau nom apparaît dans le groupe professionnel, en la personne de Mathyas Randriamamy (18 ans), qui a signé son premier contrat pro cet été et qui est le quatrième gardien de la liste.

Créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus de bienvenue de 200€ (au lieu de 100€) avec le code FMUNI . Pour ce dernier match des phases de poules, pariez 100€ sur un doublé de Kylian Mbappé et tentez de remporter 420€ (cote à 4,20). Si votre 1er pari est perdant, Unibet vous offre 200€. (cotes soumises à variation)