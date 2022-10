Rien ne va plus entre le FC Barcelone et ses vaches sacrées

La suite après cette publicité

Après un été très agité, le président du FC Barcelone, Joan Laporta a retrouvé le sourire au moment d’annoncer des résultats financiers exceptionnels, alors que le club blaugrana était englué dans une crise financière il y a seulement quelques mois. « Le conseil d'administration a approuvé le budget de la saison 2022/23, qui comprend un budget de résultat opérationnel de 1,255 milliard d'euros, avec un bénéfice prévisionnel de 274 millions d'euros. Au terme de la saison précédente, le board du Barça a clôturé l'exercice 2021/22 avec un chiffre d'affaires de 1,017 milliard d'euros et un bénéfice de 98 millions d'euros ».

Une annonce face à laquelle certains économistes et acteurs du football s’interrogent. En attendant, le Barça semble enfin de retour, même s’il a encore un caillou dans sa chaussure : les gros contrats de certains de ses cadres. Gerard Piqué (35 ans), Sergio Busquets (34 ans) et Jordi Alba (33 ans) ont tous refusé de baisser une nouvelle fois leur salaire après les sacrifices consentis durant la période de covid (report de salaire notamment). Une situation face à laquelle Laporta a réagi en taclant publiquement ces joueurs récalcitrants auxquels il faut ajouter Frenkie de Jong.

Laporta l'a mauvaise

« Nous l'avons essayé avec plusieurs joueurs, mais cela n'a pas pu être possible et nous devions garantir 10 millions. Nous l'avons accepté avec sportivité », a-t-il indiqué, immédiatement suivi par Mateu Alemany. « 75 % de ces salaires n'existent plus et l'objectif est que ces salaires disparaissent. Les joueurs doivent être payés à la mesure du marché. Ils ne peuvent pas être jusqu'à 400% au-dessus de leur valeur marchande. » Le ton est donné pour Piqué, Busquets et Alba, trois cadres du vestiaire très peu utilisés et touchant respectivement 28 M€, 23 M€ et 20 M€ bruts annuels.

Marca indique en effet que le Barça va tout faire pour mettre ces éléments qu’il juge surpayés à la porte. L’été dernier, De Jong avait d’ailleurs subi un pressing XXL de la part de ses dirigeants pour partir. En vain. Le Batave s’estime dans son droit et n’a plus envie de faire un geste envers une direction qui ne l’a pas vraiment bien traité. Pour Piqué et Alba, cela s’annonce également coton puisque les deux sont sous contrat jusqu’en 2024. Enfin, Busquets a refusé une prolongation de deux ans qui aurait permis au Barça d’étaler son salaire (comme il l’avait fait avec Samuel Umtiti). Les Culers devront donc patienter jusqu’en juin prochain pour le voir partir à l’issue de son bail.