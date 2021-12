Ligue 2 : Sochaux bute sur Bastia et chute du podium, Auxerre et le Paris FC en profitent, Nancy sombre

Après la victoire d'Ajaccio sur la pelouse du Havre (1-0), la 18ème journée de Ligue 2 se poursuivait ce samedi à 19 heures avec le traditionnel multiplex. Dauphin des Corses, Toulouse, qui recevra Rodez lundi soir, pouvait donc se faire rejoindre, voire dépasser, par ses principaux poursuivants : Sochaux, Auxerre et le Paris FC. Mais pour le premier cité, la soirée a été compliquée. Menés 2-0 à 10 minutes de la fin, les Lionceaux ont arraché le match nul grâce à des réalisations de Kalulu (79e) et Ndiaye (87e). Malgré ce point obtenu, Sochaux chute du podium au profit des Auxerrois et des Parisiens justement. Accroché par Dunkerque, l'AJA est finalement parvenu à s'imposer grâce à des buts d'Autret (54e) et Sakhi (84e), pour une victoire finale sur le score de 0-2.

Le PFC quant à lui a déroulé à Valenciennes pour obtenir sa 10e victoire de la saison (1-4), après des buts de Name (6e), Guilavogui (18e), Laura (20e) et Alfarela (80e). Un large succès que leur permet de grimper à la quatrième place au classement, toujours à égalité de point avec les Auxerrois. Dans l'optique du maintien, Nancy a une nouvelle fois été battu à Nîmes (2-1), tandis qu'Amiens s'est largement imposé face à Grenoble (4-1) et que Caen s'est défait de Guingamp (2-0). Pour le reste des rencontres de la soirée, Quevilly a ramené trois points de Pau (1-2), Dijon et Niort se sont neutralisés (2-2).

Tous les résultats de la soirée