Angleterre : les lourdes accusations de Wayne Rooney envers Pep Guardiola

Ce n’est un secret pour personne, l’Angleterre a totalement raté le début de son Euro. Vainqueurs de leur premier match face à la Serbie, les Anglais ont concédé deux nuls frustrants face au Danemark (1-1) et la Slovénie (0-0). Outre ces résultats décevants, le contenu dans le jeu proposé par les Three Lions a de quoi inquiéter. En plus des performances amorphes de plusieurs cadres (Rice, Bellingham, Kane), l’Angleterre est en grand danger à quelques heures d’affronter la Slovaquie en 8es de finale de l’Euro (ce dimanche à 18h).

Et alors que Gareth Southgate est dans l’œil du cyclone, Wayne Rooney a accusé Pep Guardiola d’être à l’origine des contre-performances anglaises au micro de la BBC : «des équipes comme la Belgique, l’Angleterre et les Pays-Bas ont le problème que tout le monde veut jouer en combinaison. Même avec un joueur comme Doku, qui joue large, les centres n’aboutissent pas dans la surface. Le jeu est beaucoup plus positionnel. Tout le monde essaie de marquer le but parfait. Je pense que c’est la faute de Pep, qui a introduit cette façon de penser.» Un avis qui vaut le coup d’être écouté…