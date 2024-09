Al-Hilal : la réponse sèche de Jorge Jésus aux critiques de Ronald Koeman sur le championnat saoudien

«Steven Bergwijn part en Arabie saoudite à l’âge de 26 ans. Il est clair que cela n’a rien à avoir avec l’ambition sportive. Son chapitre avec l’équipe nationale est terminé.» En conférence de presse lors de la trêve internationale de septembre, Ronald Koeman était monté au créneau en apprenant que Steven Bergwijn avait choisi de quitter l’Ajax Amsterdam pour rejoindre Al-Ittihad dans les dernières heures du mercato. Critiqué pour avoir préféré l’argent à l’aspect sportif, selon son sélectionneur, l’ailier néerlandais ne jouera plus pour les Pays-Bas tant que l’ancien coach du Barça sera aux commandes de la sélection nationale.

Si ce clash entre le technicien de 61 ans et l’ancien cadre des Lanciers a causé du grabuge aux Pays-Bas, les critiques dissimulées de Ronald Koeman sur le niveau du championnat saoudien sont retombées jusqu’aux oreilles de Jorge Jesus. «Le plus drôle, c’est que le championnat néerlandais est l’un des plus faibles d’Europe. Il n’a aucune morale pour faire cette déclaration, car il ne connaît même pas le championnat saoudien. Il n’y a aucune comparaison possible : le championnat saoudien est meilleur que le championnat néerlandais», a rétorqué l’entraîneur d’Al-Hilal devant la presse.