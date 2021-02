Barça-PSG : record d’audience aux États-Unis

Le triplé de Kylian Mbappé a marqué les esprits. Ce huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG a été suivi par un nombre record de téléspectateurs aux Etats-Unis.

La société de TV américaine hispanophone Univision leader du marché hispanophone et 5e des États-Unis tous publics confondus a dévoilé ses audiences lors de cette rencontre. L’écrasante victoire du PSG (1-4) a été suivie par 1,07 million de téléspectateurs, avec une pointe à 1,43 million, ce qui en fait le 8e de C1 le plus regardé de l'histoire aux États-Unis. La chaîne anglophobe, CBS, qui diffusait le match n’a, quant à elle, pas partagé ses chiffres.

UEFA Champions League match between Barcelona & PSG Tuesday afternoon on Univision averaged 1.07 million viewers (peaked at 1.43m) to become most-watched round-of-16 match in U.S. history, network says. English coverage was on CBS Sports Network, which doesn't post audiences.