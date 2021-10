Rennes : Bruno Genesio peste contre l'autorisation de déplacement des supporters parisiens

En conférence de presse avant la réception du Paris Saint-Germain dimanche après-midi (13h), l'entraîneur du Stade Rennais a avoué ne pas comprendre l'autorisation de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du déplacement des Parisiens au Roazhon Park, et ce malgré le vol d'une bâche appartenant au Roazhon Celtic Kop par des supporters présumés du PSG au domicile d'un des ultras rennais, à l'aide de matraques et de gaz lacrymogène.

« Je suis assez surpris de voir que les supporters parisiens sont autorisés à venir. Quand je lis que ceux de Marseille ne vont pas à Lille ou que ceux de Lyon ne vont pas à Saint-Etienne, compte tenu du contexte général du football français actuellement, et vu ce qui se serait passé par rapport au contexte entre les Parisiens et les Rennais, je suis un peu surpris de voir que les Parisiens ont été autorisés à venir pour ce match. [...] Je sais que certains ultras ne seront pas présents, c’est dommage, on le regrette, mais j’espère que tout se passera bien. Ça doit être une belle fête, un grand match. Il ne faudrait pas que ce soit terni par des incidents comme on a pu en vivre dans d’autres stades. On reste calme et mesuré. On a une responsabilité avec le staff pour donner l’exemple. Il faut que le match se déroule sur le terrain et non ailleurs », a-t-il déclaré suite à la décision préfectorale.

