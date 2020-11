EdF : Didier Deschamps pose un ultimatum à Olivier Giroud

Ce soir, la surprise sortie du chapeau de Didier Deschamps se trouvait sur le front de l'attaque. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (42 buts), derrière Thierry Henry (51), Olivier Giroud, 34 ans, international aux 103 sélections, appelé en équipe de France depuis 2011, démarrait sur le banc. En verve avec Manchester United ces dernières semaines, Anthony Martial lui était préféré. Le natif de Chambéry payait un temps de jeu famélique avec Chelsea, qui après avoir recruté à tour de bras cet été ne compte plus vraiment sur le buteur français.

La suite après cette publicité

Une entrée en Champions League, face à Rennes (27 minutes), trois entrées en Premier League, contre West Bromwich Albion (17 minutes), Burnley (13 minutes) et Sheffield United (3 minutes), une entrée et un seul petit but en EFL Cup contre Barnsley (18 minutes) et enfin une titularisation, lors de la défaite des Blues toujours en EFL Cup, contre Tottenham (76 minutes), Olivier Giroud court après le temps de jeu cette saison, barré par l'armada offensive flambant neuve de Frank Lampard. Forcément, après avoir surfé sur la vague Coupe du Monde 2018, l'attaquant passé par Tours, Montpellier et Arsenal cale.

Entre ultimatum et main tendue

En fin de contrat à Chelsea en juin 2021, Olivier Giroud serait bien inspiré de trouver un nouveau port d'attache cet hiver. Pour engranger des minutes et garder la forme. Car Didier Deschamps ne semble plus vraiment en mesure d'attendre. A la fin de la rencontre remportée au Portugal ce soir, le sélectionneur des Bleus a été clair. «Je fais les choix qui me semblent le mieux pour l'équipe de France. Avec Anthony qui est bien, cela nous permet d'avoir un peu plus de profondeur. Par rapport à Olivier, c'est obligé qu'il soit impacté, d'abord avec la situation qu'il a en club, en sachant que c'est un grand gabarit et qu'il a besoin de rythme, c'est dur.»

S'il n'hésite pas à le reléguer sur le banc (déjà contre la Croatie, en octobre, Didier Deschamps avait préféré aligner Martial), le technicien français n'enterre pas les chances de Giroud. «C'est pas pour ça que j'ai envie de le perdre, c'est compliqué, on discute, mais forcément il a tout intérêt à ce que ça ne perdure pas, pour lui, pour rester compétitif, mais il ne faut pas oublier ce qu'il a fait avec nous et ce qu'il est encore capable de faire. Anthony a un profil différent mais qui donne des options. Anthony, aujourd'hui, est plus épanoui est dans de meilleurs conditions physiques et psychologiques, forcément,» a terminé DD, posant clairement un ultimatum à l'ex-Grenoblois.