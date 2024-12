C3 : Fenerbahçe chute à domicile face à l’Athletic

Le coup d’envoi de la sixième journée de la Ligue Europa était donné ce soir avec le match Fenerbahçe-Athletic. Une rencontre programmée ce mercredi et non jeudi, car demain, Galatasaray reçoit Kiev (une même ville ne peut pas accueillir deux matches le même soir). Et ce soir, les hommes de José Mourinho n’ont pas pesé bien lourd face aux Basques.

Leader du classement de la phase de ligue avant le coup d’envoi du match (4 victoires, 1 nul en 5 matches), Bilbao a conforté son statut de premier de la classe en s’imposant 2 buts à 0 à Istanbul. Les joueurs d’Ernesto Valverde ont fait la différence en première période grâce au doublé d’Iñaki Williams. De leur côté, les joueurs de José Mourinho ont fini la rencontre à dix après les deux cartons jaunes reçus en dix minutes par Müldür. Au classement, l’Athletic est premier, tandis que Fenerbahçe est 15e.