Juventus : le sacré coup de gueule de Massimiliano Allegri

Battue par Sassuolo (2-1) puis par l'Hellas Vérone (2-1), la Juventus a vécu une semaine très compliquée. Mettant au vert son équipe qui est neuvième de Serie A à 9 points du podium et à 16 points de Naples et de l'AC Milan, Massimiliano Allegri a fait part de sa déception dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport. «En cinq jours, nous avons gâché un mois et demi de travail. On ne peut que travailler et se taire. Celui qui perd a toujours tort. Nous devons avoir le sens des responsabilités» a ainsi lâché celui qui a remporté cinq scudetti avec la Vecchia Signora.

Pour autant, il ne se défausse pas et reste conscient que le club est en transition : «je me sens comme un entraîneur et non un parapluie, c'est un défi que j'ai accepté pour aider le club à gagner à nouveau. Ce n'est pas facile et cela ne peut pas être fait en un jour. En championnat ça ne va pas bien, il y a 5 jours tout était différent, il faut faire un pas à la fois.» Histoire d'être positif, Massimiliano Allegri reste satisfait du parcours de la Juventus en Ligue des Champions avec 9 points sur 9 possibles et une qualification qui peut être effective en cas de victoire ou match nul contre le Zenit demain : «cocher le premier objectif de la saison nous permettrait d'être plus détendus et de nous concentrer sur le Championnat.»

