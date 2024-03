Algérie : le retour canon de Yassine Benzia

Vladimir Petkovic a fait des choix forts. En effet, le nouveau sélectionneur de l’Algérie a décidé de se passer des services de plusieurs cadres des Verts pour diverses raisons. Ainsi, Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli, Youcef Belaïli, Raïs M’Bohli ou encore Islam Slimani ont manqué à l’appel. Ce qui a fait couler pas mal d’encre dans les médias locaux, notamment au sujet du traitement peu respectueux de la FAF envers ses anciens. Avec tout ça, on aurait presque oublié les joueurs convoqués pour le stage de mars. Parmi eux, plusieurs revenants dont Yacine Brahimi ou encore Yassine Benzia.

De retour en sélection après plus de 5 ans d’absence

Concernant l’ancien joueur de l’OL et du LOSC, sa dernière apparition avec les Fennecs remontait à 2018. C’était le 18 novembre à l’occasion d’un match face au Togo (victoire 4-1). Titulaire, il avait joué 68 minutes. Ensuite, Djamel Belmadi n’a plus fait appel à Benzia, qui a vécu des moments compliqués notamment lors de sa grave blessure à la main gauche lors de son accident de buggy en 2020. Mais tout cela est du passé pour le natif de Saint-Aubin-lès-Elbeuf qui a pu reprendre le fil de sa carrière après 11 opérations et des mois de rééducation.

Après Dijon, il a donc rejoint Hatayspor en Turquie avant de filer à Qarabag en Azerbaïdjan. Cette saison, l’Algérien a joué 41 rencontres toutes compétitions confondues. Il a notamment marqué 13 buts. Ce qui a certainement donné envie à Vladimir Petkovic de le voir en sélection. Et on peut dire qu’il a eu le nez creux. Entré en jeu face à la Bolivie le 23 mars, il a marqué un but lors du succès 3 à 2 des Verts. Hier soir, il a débuté lors du match nul 3-3 face à l’Afrique du Sud. Yassine Benzia a parfaitement répondu présent avec une passe décisive pour Brahimi et un doublé, dont un sublime retourné.

Benzia a été décisif

Son retour avec l’Algérie est une vraie réussite. La presse algérienne s’est d’ailleurs enflammée pour lui à l’image de La Gazette du Fennec. «L’un des joueurs les plus mémorables de cette date FIFA, si ce n’est le plus mémorable, est bien Yassine Benzia. Convoqué pour la toute première en sélection depuis plus de 5 ans, l’attaquant algérien de 29 ans a été un pur régal durant les deux matches des Fennecs de ce mois de mars, décisif lors de 4 des 6 buts marqués par l’Algérie ! (…) On peut dire que Vladimir Petkovic a misé sur le bon étalon en convoquant Yassine Benzia ! »

Compétition est aussi sous le charme. «Aligné comme remplaçant vendredi passé face à la Bolivie dans une position d’avant-centre, Benzia avait déjà épaté les présents, réussissant même l’égalisation (2-2), une prestation qui lui avait valu une ovation du public du stade Nelson-Mandela et les encouragements du staff. C’est donc naturellement qu’il a fini par revenir dans les plans hier, cette fois en tant que titulaire et dans une position qui correspond plus à son talent (…) Benzia n’est pas près d’oublier son magnifique retourné contre l’Afrique du sud, une réalisation digne de son aîné Karim Benzema, un autre Lyonnais que Yassine a imité le temps d’un but qui restera dans les mémoires.»

Petkovic est satisfait

Sûrement dans celle de Petkovic, qui a salué son joueur après la rencontre. «Benzia a fait un match fantastique et il a été récompensé par ce magnifique but. Il s’en rappellera sûrement pendant longtemps. Il a beaucoup alterné avec Brahimi sur le terrain et je ne m’attendais pas à ce niveau des deux joueurs.» Le principal intéressé, lui, a confié : «Dieu merci j’ai pu marquer, mais l’essentiel est qu’on est revenus dans le match. On est encore en train d’apprendre avec le coach. C’était un bon match, un bon test face à une bonne équipe d’Afrique du Sud qui a fait une belle CAN. J’espère que les prochains matches on va monter en puissance et qu’on va gagner.»

Ensuite, il a adressé un message aux supporters des Verts. «Merci à tous les supporters, merci à ma famille, à tous ceux qui sont venus au stade et qui nous ont poussés pour aller chercher la victoire. On va travailler et faire le maximum pour rendre fier et heureux le peuple algérien.» Cela a été le cas lors des deux sorties des Fennecs. De retour en sélection, Yassine Benzia a prouvé qu’on pouvait compter sur lui et a presque fait oublier certains anciens laissés de côté. Il faudra continuer sur cette lancée. Vladimir Petkovic n’attend que ça !