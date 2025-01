Strasbourg : Junior Mwanga prêté au Havre

Formé aux Girondins de Bordeaux et jusqu’à présent sous les couleurs du Racing Club de Strasbourg, Junior Mwanga (21 ans) rejoint Le Havre. Comme nous l’avions évoqué plus tôt dans la journée, le milieu de terrain était présent dans la cité portuaire en fin de journée pour finaliser son prêt jusqu’à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

Auteur de seulement 291 minutes de jeu en Ligue 1 cette saison avec le RCSA, le natif de Lyon rejoint donc l’entre-jeu normand. «Prêté par le Racing Club de Strasbourg jusqu’à la fin de saison, le milieu de terrain Junior Mwanga rejoint les Ciel & Marine. Réputé costaud dans les duels, propre dans ses relances, et doté d’un bon jeu de tête, Junior Mwanga, prêté pour six mois par Strasbourg, arrive avec beaucoup d’enthousiasme, l’envie de montrer ses qualités et d’aider le HAC. Un programme qui nous va bien ! Bienvenue, Junior !», évoque le HAC.