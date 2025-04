HAC : l’énorme coup de gueule de Didier Digard après le derby ASSE-OL

Présent en conférence de presse, ce jeudi, avant la réception de l’AS Monaco dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, Didier Digard a tenu à faire passer un message. Frustré par les décisions arbitrales controversées prises lors du derby remporté par l’ASSE contre Lyon (2-1), le technicien havrais n’a pas manqué de le faire savoir. «C’est désolant et décourageant», a notamment reconnu l’ancien coach de l’OGC Nice.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «la non-expulsion de Lucas Stassin ? Cela fausse la course au maintien. Il n’y a même pas de débat, ce n’est plus une question d’interprétation, c’est une erreur et c’est nous qui payons cette erreur. On dit que les erreurs s’équilibrent sur une saison mais en fait non, ça ne s’est jamais équilibré. Ce n’est pas du tout contre cet arbitre (François Letexier), même si c’est le même qui a mis le rouge à Junior. Ça se passe bien avec lui, il y a de la communication, c’est un très bon arbitre. Ce n’est pas non plus contre Saint-Étienne. C’est plus sur l’accumulation des choses».