Côte d’Ivoire : Jean-Louis Gasset dévoile une liste sans Zaha ni Pépé

Pays organisateur de la prochaine CAN 2024 qui débutera le 13 janvier prochain, la Côte d’Ivoire continue sa préparation. Et lors de cette trêve internationale, le coach Jean-Louis Gasset va devoir penser au Mondial 2026 puisque son équipe va débuter ses éliminatoires avec deux rencontres face aux Seychelles et la Gambie. Pour l’occasion, l’ancien adjoint de Laurent Blanc a dévoilé sa liste avec quelques surprises.

L’ancien milieu de Lens Séko Fofana, qui divise les supporters ivoiriens, est bien présent tout comme Evan Ndicka ou encore Jonathan Bamba, les deux derniers binationaux à avoir rejoint les Éléphants. Mais l’attaquant Wilfried Zaha, pourtant très en forme avec Galatasaray, n’est pas présent dans cette liste tout comme Nicolas Pépé qui retrouve des couleurs en Turquie. À noter la présence de Jérémie Boga qui réalise un bon début de saison à Nice.