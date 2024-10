Manchester City : le départ de Pep Guardiola pourrait se préciser

C’est un secret de polichinelle, mais le contrat de Pep Guardiola avec Manchester City prendra fin le 30 juin 2025. Et depuis qu’il est officiellement entré dans sa dernière année, le tacticien catalan maintient un suspense irrespirable quant à son avenir. «Je dois réfléchir à ce que je vais faire de ma vie, si je veux continuer ici, si je veux faire une pause, si je veux entraîner une équipe nationale ou non. Je suis très excité par la saison, car je vois des choses qui me plaisent. C’est un nouveau défi, voir si nous pouvons battre notre propre record», avait même déclaré Guardiola lors d’un point presse datant du mois d’août. Une information, dévoilée hier dans les colonnes de The Athletic, pourrait bel et bien changer toute la trajectoire des Cityzens mais surtout le maître d’orchestre de ce fabuleux projet sportif entamé avec l’arrivée de Pep Guardiola en 2016. En effet, directeur sportif de Manchester City depuis 2012, Txiki Begiristain a décidé de ne pas poursuivre son aventure en Angleterre après l’été prochain.

La suite après cette publicité

Il va néanmoins travailler en collaboration avec son remplaçant pour la seconde moitié de cette saison pour assurer une transition en douceur à la fin de la campagne. Sous sa gouvernance, les Citizens auront remporté de nombreux titres, dont la fameuse Ligue des Champions en 2023. C’est une page qui se tourne à Manchester City. Il avait initialement prévu de se retirer des opérations à l’âge de 55 ans, mais il avait décidé de s’investir dans le projet quelques années de plus, prolongeant ainsi son départ jusqu’à son 60e anniversaire. Il estime aujourd’hui que son temps au sein du club est arrivé à son terme et la direction du club semble soutenir sa décision. La direction serait parvenue à un accord pour nommer un remplaçant, qui devrait entrer en fonction au début de l’année 2025.

À lire

Manchester City essuie un premier refus pour la succession de Txiki Begiristain

La perte de son bras droit change la donne

Selon les dernières informations de la presse britannique, Quique Cárcel, actuel directeur sportif de Gérone, était l’un des candidats possibles pour remplacer Begiristain, qui a joué un rôle essentiel dans le succès de City au cours des 12 dernières années, mais il aurait déjà décliné l’offre. Hugo Viana, directeur sportif du Sporting Lisbonne, est également sur la liste. Txiki Begiristain est l’un des amis les plus proches de Pep Guardiola et son départ intervient dans un contexte d’incertitude quant à l’avenir du manager de Manchester City, dont le contrat expire à la fin de la saison. En tant que joueur, l’entraîneur catalan a joué aux côtés de Begiristain à Barcelone et depuis que les deux hommes ont raccroché les crampons, ils ont développé une solide relation professionnelle et une forte amitié. Les deux hommes passent du temps ensemble à Manchester et ils possèdent même un restaurant dans le centre-ville. Un départ aussi symbolique que celui de Txiki Begiristain pourrait ainsi marquer le début de la fin logique de Pep Guardiola. Ce dernier risque de réfléchir intensément dans les prochains mois.

La suite après cette publicité

Au cours des dernières années, Txiki Begiristain s’est forgé une réputation d’un des meilleurs dirigeants sportifs du monde. Il a rejoint Manchester City en 2012 et a posé les bases de l’arrivée de Pep Guardiola à l’Etihad Stadium en 2016, aux côtés de son ancien collègue du FC Barcelone, Ferran Soriano, qui est aujourd’hui le directeur général du club mancunien. C’est ce même Begiristain qui avait offert à Guardiola son premier poste de manager, le promouvant entraîneur du FC Barcelone B puis de l’équipe première en 2008, en remplacement de Frank Rijkaard. «Quand personne d’autre ne voulait prendre de risques avec moi, quand peut-être 3% des gens du Barça croyaient en moi, c’est Txiki qui a insisté pour que je sois nommé en équipe première. Rien de tout cela n’aurait été possible sans lui», avait déclaré Pep. Kevin De Bruyne, Rodri et Erling Haaland… Begiristain et son bras droit Omar Berrada ont négocié les transferts de certains des joueurs qui resteront dans l’histoire comme les plus grandes recrues de l’histoire du club.