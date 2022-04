La consommation d'alcool bientôt à nouveau autorisée durant les matches en Angleterre ?

Selon le Daily Mail, le gouvernement britannique devrait autoriser à nouveau la consommation d’alcool lors des matches de football professionnel en Angleterre à partir de la saison prochaine, une première depuis 37 ans. Le gouvernement a approuvé ce lundi la révision de la loi qui interdit à un supporter de boire de l'alcool à son siège, une interdiction qui est mise en place dans les cinq premières divisions anglaises depuis 1985.

La suite après cette publicité

Cette mesure avait été prise à l’époque pour lutter contre le hooliganisme. Actuellement, les fans ne peuvent consommer de l’alcool que dans les coursives du stade et à la mi-temps des matches, mais ils pourront à partir de la saison prochaine le faire depuis leur siège, et ce, durant toute la rencontre. La ligue de football anglaise (EFL) salue cette décision qui va permettre aux clubs d’augmenter leurs sources de revenus, avec au total environ 41 millions d’euros de recette supplémentaire pour les équipes de première et deuxième division.