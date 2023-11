AS Monaco : le phénomène Malamine Efekele affole les géants européens

Son nom est inscrit dans le carnet de notes de pratiquement tous les scouts des meilleurs clubs du monde qui se déplacent pour venir le voir jouer. Lui ? C’est Malamine Efekele. Certains d’entre vous en ont déjà certainement entendu parler. Pour les autres, nous allons faire les présentations. Le joueur de l’AS Monaco est considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands prospects de sa génération. Celle des 2004. Né un 19 juillet à Livry-Gargan, cet ailier a fait ses classes dans la région parisienne où il a défendu les couleurs de l’AS Bondy.

Un talent en devenir

Un club qui est décidément un fournisseur officiel de talents. Entraîné par un certain Wilfrid Mbappé, le jeune homme a intégré ensuite l’INF Clairefontaine. Courtisé par de nombreuses écuries, Malamine Efekele a été rapidement repéré par les recruteurs de l’AS Monaco, tombés amoureux de son talent. Après une cour assidue, le joueur, âgé de 15 ans à l’époque, a dit oui et il a donc posé ses valises sur le Rocher à l’été 2019. Quatre ans plus tard, l’attaquant passé au sein des équipes U17 et U19 (il avait terminé meilleur buteur de son équipe, ndlr) du club évolue toujours là-bas.

A l’été 2022, il a d’ailleurs signé son premier contrat professionnel. Puis, il a passé une grande partie de la saison avec le Groupe Elite de Monaco. En parallèle, il a continué à gravir les échelons en sélection française. Après 3 sélections en U19 l’an dernier (1 but), il a intégré l’équipe de France U20 avec laquelle il a déjà joué 3 rencontres et participé à la dernière Coupe du monde durant l’été. En ce mois de novembre, il a été de nouveau appelé durant par Landry Chauvin pour participer à la double confrontation face à la Belgique.

Les meilleurs clubs européens sont déjà là

L’occasion certainement pour de nombreux scouts de venir l’observer d’un peu plus près, lui dont les qualités sautent aux yeux. Rapide, il est un ailier vif et percutant. Doué techniquement, il est capable de jouer à droite comme à gauche si besoin. Son talent et son potentiel font vraiment de lui un joueur très suivi que ce soit en sélection comme en club, où il évolue avec le Groupe Elite (4 buts, 5 assists) et s’entraîne avec l’effectif professionnel. Il a même fait quelques bancs. Sous contrat jusqu’en 2025, Malamine Efekele va bientôt arriver à un tournant.

Ce qui n’a pas échappé à de nombreux clubs. Il y a quelques années, nous vous avions déjà parlé de l’intérêt de plusieurs équipes dont Chelsea, Valence ainsi que des pensionnaires de Bundesliga. En ce mois de novembre 2023, ils sont déjà plus d’une dizaine à le draguer pour le faire signer. De très grosses cylindrées de Premier League sont là. Même chose en Espagne et aussi en France. Mais c’est en Allemagne que les écuries font le plus gros forcing pour l’enrôler. Ce n’est pas une surprise, les clubs de Bundesliga adorent recruter des jeunes talents français et les développer. Monaco, qui a encore la main sur ce dossier, sait que la concurrence est déjà prête à dégainer des offres plus folles les unes que les autres. Malamine Efekele le vaut bien après tout !