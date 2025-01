La proposition de salaire XXL du Real Madrid à Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham comparé à Zinédine Zidane

Le Real sort le chéquier

En marge du choc contre Manchester United en Permier League, Liverpool doit faire face à une offre vertigineuse du Real Madrid pour Trent Alexander-Arnold. Le Real est revenu à la charge en prenant cette-fois directement contact avec le joueur. Le club madrilène lui a formulé une offre XXL. D’après le Mirror, le Real a offert un contrat de 5 ans d’une valeur de presque 100 M€, en plus d’une grosse prime à la signature. Les Reds et ses supporters espèrent toujours que TAA fera le choix du cœur, imitant la légende Steven Gerrard à son époque comme le placarde le Daily Star sur sa Une.

Bellingham la joue comme Zidane

En attendant la décision sur la durée de la sanction de Vinicius Jr suite à son altercation avec Dimitrievsky, on a eu droit à une comparaison étonnante dans l’édition du jour de Marca. Le journal se félicite du retour en forme de Jude Bellingham au point de le comparer avec la légende des Bleus. Ses contrôles de balle, sa détermination, sa prestance font de lui un leader incontesté et essentiel à l’équipe. Une comparaison qu’appréciera l’Anglais, qui n’a jamais caché sa filiation avec Zizou. Il avait mêmeparticipéé à une campagne publicitaire commune avec Zidane pour Adidas.

Le FC Barcelone tente de sortir la tête de l’eau

En Espagne, il y avait de la Coupe et le Barça en a profité pour atténuer un peu la crise en s’imposant sans forcer 4-0 contre Barbastro, pensionnaire de 3e division. Côté bonne nouvelle, il faut signaler le retour dans le onze de Ronald Araujo, 290 plus tard après sa longue blessure ainsi que la première titularisation de Szczęsny dans les buts. Pour son retour l’Uruguayen a été interrogé sur le cas de son coéquipier Dani Olmo. Il explique que l’équipe est sous le choc, préoccupé et espère qu’une solution va rapidement être trouvée. Malgré les efforts de la direction catalane, la Liga et la Fédération espagnole ont refusé l’enregistrement d’Olmo et Victor. Mardi prochain, Laporta tentera devant Conseil supérieur des sports espagnol d’obtenir gain de cause, mais les journaux sont pessimistes à ce sujet.