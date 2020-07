Le FC Porto dévoile ses maillots extérieur et third pour la saison 2020/2021

Bien parti pour être champion du Portugal pour la 29e fois de son histoire, le FC Porto vient de dévoiler sa tenue alternative (ou son maillot third) pour la prochaine saison 2020/2021, qui vient compléter la collection conçue par son équipementier New Balance.

Le 3 juillet, l'actuel leader de la Liga Nos, avait présenté son nouveau maillot domicile qui devait sa particularité à la présence d'une couleur jaune sur le logo du sponsor "Meo". Quelques jours plus tard, c'est le maillot extérieur qui avait fait son apparition et qui se distinguait par sa sobriété avec un maillot uni bleu marine avec la présence de jaune sur le bout des manches.

Le maillot third est aussi sobre mais on peut apercevoir un petit effet en relief avec ces bandes horizontales grises coupées qui se marient bien avec le blanc et bleu du reste de la tenue. Comme les deux autres maillots de la collection 2020/2021 du FC Porto concoctée par New Balance, ce maillot third se veut être une pièce de mode, qui peut se porter avec une combinaison streetwear (hoodie, jeans, etc).

Pour rappel, le slogan des nouveaux maillots du FC Porto est "Nation Porto" pour unir tous les fans des Dragons à travers le monde.