Le FC Porto lance son nouveau maillot domicile pour 2020/2021

En tête de la Liga NOS à cinq journées de la fin du championnat, le FC Porto vient de dévoiler son nouveau maillot domicile pour la saison 2020/2021.

Toujours conçu par l'équipementier américain New Balance, la nouvelle tenue domicile des Dragons reste sur des bases traditionnelles avec les fameuses rayures verticales blanches et bleues, qui tiennent leur inspiration de l'ancien drapeau monarchique du Portugal datant de 1830.

Le nouveau maillot du FC Porto affiche plus de bandes verticales que l'ancien et le col du maillot est en V. Le grand changement est apporté sur le logo du sponsor maillot "Meo" (groupe de télécommunication portugais) qui passe du noir à un jaune très vif. On retrouve ce même jaune sur le logo "New Balance" et sur l'extrémité des manches. À l'intérieur du maillot, un badge avec la mention “Nação Porto” (Nation Porto, en référence à la communauté internationale des fans des Dragons) est visible.

« Nous avons les meilleurs supporters du monde qui sont unis par le bleu et le blanc de la ville. J'aime beaucoup les détails de ce nouveau maillot et je suis sûr qu'il plaira à nos fans », a déclaré Danilo Pereira sur le site du club. Ce nouveau maillot du FC Porto sera mis en vente dès ce samedi 4 juillet.