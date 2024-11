Mercato PSG : la lutte fait rage pour la nouvelle pépite de Jorge Mendes !

Il est le nouveau grand espoir du football portugais. Récemment prolongé par le Sporting Portugal jusqu’en juin 2027, Geovany Quenda fait tourner la tête des plus grands clubs européens. Il faut dire aussi que le jeune ailier droit de 17 ans présente déjà un joli CV malgré sa précocité. Samedi dernier, face à Famalicao, le gaucher d’1m72 est notamment devenu le plus jeune buteur de l’histoire en championnat portugais à l’âge de 17 ans, 5 mois et 27 jours, faisant mieux que Simão Sabrosa (17 ans, 6 mois et 16 jours) mais surtout Cristiano Ronaldo (17 ans, 8 mois et 3 jours). Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 16 matches lors de cet exercice 2024-2025, celui qui a déjà fait ses débuts dans la plus grande des compétitions européennes attise logiquement les convoitises.

Si son bilan statistique ne pousse pas à s’enflammer, son profil - rapide, technique, percutant - fait lui des émules. Dans cette optique, la presse portugaise révélait en octobre dernier que le Paris Saint-Germain, réputé pour sa capacité à attirer de jeunes joueurs prometteurs, avait tenté le coup. Malheureusement pour le club de la capitale française, les Leões avaient finalement convaincu le principal intéressé de prolonger son bail jusqu’en 2027, tout en faisant passer sa clause de 45 à 100 M€, soit le même montant que la clause libératoire de son buteur suédois Viktor Gyökeres, également associé au PSG. De quoi refroidir la concurrence ? Rien est moins sûr.

Un coup d’avance pour le PSG ?

Ce dimanche, Tuttosport apporte de nouvelles informations sur ce bouillant dossier et la lutte continue de faire rage. Ainsi, le jeune ailier portugais continue d’être suivi par Manchester City - qui va prochainement accueillir l’actuel directeur sportif du Sporting CP, Hugo Viana - Manchester United - qui a envoyé des émissaires pour observer le crack de 17 ans face à Famalicão le week-end dernier - ou encore le RB Leipzig, d’autres formations européennes sont également à l’affût. Ainsi, le média italien précise que la Juventus s’intéresse aussi de près à Geovany Quenda. Méfiance toutefois car si la Vieille Dame demeure un club prestigieux, sa puissance financière ne semble, elle, pas en mesure de rivaliser avec les clubs précédemment cités.

Dans cette bataille, le PSG pourrait alors avoir une vraie carte à jouer. Dernièrement, A Bola rappelait, à ce titre, que les champions de France en titre disposeraient d’une petite avance dans ce dossier. La raison ? L’identité de l’équipe s’occupant des intérêts du numéro 57 du Sporting CP. En effet, l’ailier droit a très récemment rejoint la structure de Jorge Mendes, Polaris, pour la gestion de ses droits à l’image. Largement implanté dans la Ville Lumière, le célèbre agent portugais - qui gère notamment les intérêts de Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, João Neves ou encore Vitinha - pourrait donc largement influencer l’issue de ce dossier.

«Il est impossible aujourd’hui de faire des prévisions sur son avenir même si, surtout sur le marché des transferts, il ne faut jamais oublier que rien n’est impossible. Un intérêt de la Juventus Turin ? Tous les grands d’Europe, à l’étranger ou en Italie, s’intéressaient à lui avant la signature de son premier contrat professionnel à l’âge de 16 ans. A ce moment, Geovany, en accord avec sa famille, a voulu donner une continuité à sa relation avec le Sporting. Il a préféré le côté "romantique" à l’aspect purement économique», avait de son côté reconnu Igor Campedelli, le représentant de la pépite portugaise. Une chose est sûre, le cas Quenda risque d’enflammer les prochaines fenêtres de transfert…