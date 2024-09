Portugal : Geovany Quenda, le phénomène aux 5 matchs professionnels

Roberto Martinez a réservé une sacrée surprise au moment de dévoiler sa liste pour les deux rencontres de Ligue des Nations cette semaine. Le nom de Geovany Quenda est apparu entre ceux de Rafael Leao et Pedro Neto. Il faut être un grand supporter du Sporting CP ou un suiveur inconditionnel de la Liga portugaise pour avoir déjà entendu, ou même vu le phénomène de 17 ans. Son signe particulier ? Il n’a disputé que 5 matchs avec les professionnels que le voilà déjà dans l’une des meilleures équipes nationales du monde. Nul doute que l’on sera amené à reparler très rapidement de lui, d’autant qu’il est même un titulaire de Ruben Amorim depuis le début de saison. Son entraîneur avait d’ailleurs prévenu dès le printemps dernier, quand l’ailier est en train de tout écraser sur son passage avec les U23 du club, et la sélection U17.

«On pense qu’il pourra intégrer l’équipe première dans l’année à venir. C’est évident pour tout le monde que nous avons un grand projet avec ce joueur.» Geovany Quenda sortait des qualifications pour l’Euro U17 où il venait de torpiller l’Irlande, la Croatie (1 but et 1 passe décisive) et l’Allemagne (2 buts). «Nous ne pouvons pas faire de comparaisons entre un match de sélection U17 et le niveau auquel nous jouons» temporisait quand même Amorim. S’il pressentait tout le potentiel du gaucher de même pas 17 ans, le coach des Leões a sans doute été surprise de voir une telle précocité. Pour Quenda, il n’y a littéralement qu’un pas entre le Portugal U17 et les A. Absent de la feuille de match face à la Croatie jeudi dernier, il pourrait devenir le plus jeune international de la Seleçao contre l’Ecosse (ce dimanche à 20h45), effaçant des tablettes un certain Paulo Futre.

Le dribbleur d’1m72 connaît une ascension fulgurante. Déjà repéré l’an passé avec le Sporting (11 buts et 9 passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues avec les U19 et les U23), et à l’Euro U17 (finale perdue contre l’Italie), il avait même accompagné l’équipe première à deux reprises. S’il est resté sur le banc à chaque fois, il a saisi sa chance cet été durant la préparation, notamment après un amical contre l’Athletic Bilbao. «Parfois, nous pouvons accélérer le processus pour certains joueurs. Geovany Quenda n’est quasiment pas passé par l’équipe B. Il a beaucoup de talent, il est très mature et il comprend déjà le jeu comme un adulte, complimentait Amorim, laissant entendre ce qui allait se passer dans les semaines à venir. Geovany Quenda sera dans l’effectif, et s’il continue comme ça, il ne retournera plus jamais en équipe réserve.»

Message entendu dès la semaine suivante en Super-coupe du Portugal. Certes, les Lisboètes ont été battus par leurs rivaux du nord dans un match fou (4-3 a.p.), mais Quenda a profité pour jouer «comme un adulte.» Pour son premier match professionnel, il est resté les 120 minutes sur le terrain et a inscrit le 3e but du Sporting. Rebelote le week-end suivant avec un match plein pour la 1ère journée de championnat face à Rio Ave, puis d’enchaîner contre Nacional (1 passe décisive), avant d’être reposé à une demi-heure de la fin quand la victoire était déjà acquise sur Farense, et de disputer 80 minutes lors du succès 2-0 face à Porto. Et toujours dans un rôle de piston droit plus défensif que chez les jeunes. «Rúben a naturellement déjà prédit quelle pourrait être son utilisation dans le futur», affirme d’ailleurs Filipe Celikkaya, l’entraîneur de l’équipe B du Sporting.

Cristiano Ronaldo : «Je suis allé le voir, mais j’ai vu qu’il était un peu gêné»

Pour Quenda, la suite logique est la sélection, même si elle arrive très, très vite. «J’ai déjà parlé avec lui en mars. C’est un joueur qui crée du déséquilibre, qui aime jouer le un contre un, argumentait Roberto Martinez en conférence de presse. Il a fait un très bon Euro U17 (nommé dans l’équipe type de la compétition, ndlr) au sein d’un groupe de joueurs très talentueux. Nous avons également beaucoup apprécié ce que Geovany a fait durant la pré-saison, poursuivait le sélectionneur national, déjà impatient de le voir avec le reste du groupe. Il s’est adapté à un poste différent et est désormais titulaire au sein de l’équipe première des champions en titre du Portugal. Cette trêve sera l’occasion de voir comment est-ce qu’il va gérer le fait de jouer au niveau international.» Le surdoué côtoie désormais Cristiano Ronaldo, 39 ans, et appelé avec le Portugal pour la première fois en 2003, soit 4 ans avant sa naissance en Guinée-Bissau.

Malgré les 22 ans d’écart qui les séparent, la star se fait déjà une mission de couver le jeune premier. «Mon rôle est d’aider ceux qui viennent. À mon avis, c’est un mélange très important pour le présent et l’avenir de l’équipe nationale.» Et de dévoiler une première anecdote. «Je montais dans ma chambre, j’ai vu Quenda. Je suis allé le voir, mais j’ai vu qu’il était un peu gêné. Tous ceux qui me connaissent savent qu’en équipe nationale, je suis toujours le frère aîné, voire le père de certains. Aider à leur intégration est fondamental, j’ai aussi vécu la même chose. L’équipe est une famille et quand quelqu’un arrive, c’est toujours un atout pour l’avenir», soulignait le mentor. C’est probablement la seule fois où Quenda a semblé impressionné depuis ses débuts chez les pros.