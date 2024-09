Portugal : Cristiano Ronaldo offre son aide à Geovany Quenda

En conférence de presse lundi soir, Cristiano Ronaldo a également révélé une petite anecdote récente avec le jeune Geovany Quenda - appelé pour la première fois en équipe nationale à seulement 17 ans - à son arrivée à la Cidade do Futebol. Au début de la quatrième édition de la Ligue des Nations, l’équipe portugaise reçoit jeudi la Croatie au Estádio da Luz de Lisbonne, et affrontera trois jours plus tard, l’Écosse, dans le même stade. L’équipe nationale fait partie du groupe A1, qui comprend également la Pologne, ainsi que les Croates et les Écossais :

« Beaucoup d’entre eux sont gênés de me parler. Tout à l’heure je montais dans ma chambre, j’ai vu Quenda, je suis allé le voir, mais j’ai vu qu’il était un peu gêné. Tous ceux qui me connaissent savent qu’en équipe nationale, je suis toujours le frère aîné, voire le père de certains. Aider à leur intégration est fondamental, j’ai aussi vécu la même chose. L’équipe est une famille et quand quelqu’un arrive, c’est toujours un atout pour l’avenir », a-t-il souligné. Difficile d’avoir un meilleur mentor.