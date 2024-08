L’OL doit régler un sérieux problème au milieu de terrain

C’est pour un match de prestige à l’Emirates Stadium de Londres que l’Olympique Lyonnais a terminé sa pré-saison estivale. En s’inclinant 0-2 contre Arsenal après une préparation entamée le 5 juillet dernier, les Gones obtiennent un bilan de trois victoires, un nul et deux défaites. Contre l’équipe amateur de Chassieu-Décines (7-0), puis les Autrichiens de Tirol (2-3) et Sankt Pauli (0-1), le groupe n’était pas encore au complet. Les premiers enseignements à tirer viennent surtout après le nul contre le Torino (0-0), la victoire contre l’Union Berlin (4-0) et, donc, cette défaite contre les Gunners.

La suite après cette publicité

Des recrues défensives satisfaisantes

Parmi les points positifs, Lucas Perri aura globalement été rassurant durant cette préparation, tout comme les deux autres recrues défensives, Moussa Niakhaté et Abner, qui a joué pendant les congés de Nicolas Tagliafico. Devant, Georges Mikautadze n’a pas eu le temps de débloquer son compteur pour son retour avec son club formateur, alors que Said Benrahma, Gift Orban et Mama Baldé ont marqué des points et devront répondre présents durant l’absence d’Alexandre Lacazette, tout juste médaillé d’argent avec les Bleuets aux Jeux Olympiques.

À lire

Emirates Cup : l’OL dominé par un Arsenal supérieur

« C’est vrai, on a des arguments en attaque. On peut aligner Lacazette et Mikautadze soit dans un même match sans qu’ils jouent ensemble, en répartissant le temps de jeu, soit en les titularisant réellement en même temps dans la même rencontre », expliquait Pierre Sage. En revanche, c’est surtout au milieu du terrain que les questions se posent. Contre le Torino, en première période contre l’Union Berlin et face à Arsenal, les trois milieux lyonnais (Caqueret, Tolisso et Mangala) n’apportent pas satisfaction aux côtés de Nemanja Matic.

La suite après cette publicité

Un problème de créativité

Malgré une bonne deuxième mi-temps contre Berlin et un bon apport offensif contre Tirol, où il s’est offert un doublé, Corentin Tolisso semble avoir du mal à exister dans le 4-3-3 de Pierre Sage, même s’il part avec une longueur d’avance sur Orel Mangala. Arrivé cet hiver, puis acheté pour environ 23,4 M€, l’international belge ne parait pas apporter satisfaction auprès de Pierre Sage. Contre Arsenal, Mahamadou Diawara a même été préféré à lui et a apporté un peu d’explosivité dans un entrejeu qui a largement été dominé par les vice-champions d’Angleterre. De quoi s’interroger puisque les potentiels titulaires auront été en deçà des attentes durant cette préparation.

« Le pressing d’Arsenal nous a gênés. Et le foot ne se joue pas que tactiquement. Il faut d’autres ingrédients, comme du courage, du mental, où on a été défaillant. On a secoué le groupe sur ces aspects. On a le droit de perdre face à un tel adversaire, mais pas de cette manière. C’était mieux en deuxième, mais on est encore loin de ce qu’on est capable de faire », a admis Pierre Sage après la défaite. Alors que Maxence Caqueret est sur le départ, l’OL va devoir rapidement trouver le moyen de gagner en maitrise et de trouver de la créativité au milieu de terrain dans un début de saison qui s’annonce très chargé. Thiago Almada, qui arrivera cet hiver, est dans ce registre précis, mais il faudra trouver un profil similaire avant la venue de l’Argentin afin de s’assurer un départ de qualité pour la suite de la saison.