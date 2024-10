Ligue 2 : le récit d’une soirée chaotique entre Ajaccio et Bastia

Un quarantième derby corse électrique. Avec son début de saison compliqué (3 défaites sur les 5 derniers matchs), l’AC Ajaccio avait à cœur de s’imposer ce soir au stade Michel-Moretti contre son rival insulaire du SC Bastia. La première mi-temps n’a pas été offensivement très animée, malgré les nombreux contacts très rugueux entre les deux formations, en témoigne le seul petit tir dans la première demi-heure. En fin de période, la belle tentative de ciseau retourné de Cissé (38e) n’est pas cadrée.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Bastia 14 9 2 3 5 1 9 7 12 Ajaccio 11 9 -3 3 2 4 8 11

Le match va cependant prendre une bien mauvaise tournure. Après qu’une bagarre a éclaté dans une tribune du stade Michel-Moretti, la situation était très tendue. Des fumigènes ont été, par la suite, lancés en tribunes et sur la pelouse. Un mouvement de foule a poussé de nombreux supporters à se réfugier sur la pelouse à la 42e minute de jeu. L’arbitre du match, Monsieur Thual a demandé aux joueurs de rejoindre les vestiaires et une cellule de crise a été mise en place. La rencontre a pourtant été placée sous un dispositif sécuritaire important avec plus de 150 membres des forces de l’ordre et une soixantaine de stadiers déployés au stade. Ce qui n’a, visiblement, pas empêché les échauffourées.

Le match définitivement interrompu

Selon les informations de France Bleu RCFM, «un jeune homme d’une vingtaine d’années a dû fuir la tribune Poli le visage ensanglanté. Pareil pour de nombreux enfants apeurés». Les services de sécurité du stade, estiment quant à eux qu’entre «500 et 800 bastiais seraient présents au stade Michel Moretti» bravant l’interdiction de déplacement.

Cette situation, combinée à l’orage important qui a presque rendu impraticable la pelouse, ne laissait que peu de doute sur la tournure finale de cette histoire. «Le ballon ne rebondit pas, la pelouse est gorgée d’eau», témoigne de son côté le quotidien régional Corse Matin, qui ajoute «l’électricité a finalement sauté à Michel Moretti, les projecteurs ne fonctionnent plus. Le délégué a officiellement demandé de faire démarrer le groupe électrogène du stade pour remettre l’éclairage, la soirée tourne au fiasco total». Sous la pluie, les supporters ont logiquement commencé à perdre patience. Beaucoup d’entre eux ont quitté le stade avant l’annonce fatidique du speaker. Après presque une heure d’interruption, le match sera définitivement interrompu et remporté, au terme d’une soirée cauchemardesque.