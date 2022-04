Brest - Lyon : les compositions officielles

33ème journée de Ligue 1 ce soir. Le Stade Brestois reçoit l’Olympique Lyonnais (rencontre à suivre en direct commenté dès 21h00). Lyon est lancé dans un sprint final pour une place européenne au soir de la 38ème journée. Il ne faut plus perdre de points en route pour les joueurs de Peter Bosz. Après une saison très compliquée à tous les niveaux, l’OL n’est qu’à 4 points de Monaco et Strasbourg et peut toujours croire à l’Europe. De son côté, Brest n’a plus rien à jouer. Le maintien semble quasiment acquis pour les hommes de Michel Der Zakarian mais les Bretons pourraient s’offrir une victoire de prestige en cette fin de saison.

Nombreux sont les absents dans les rangs lyonnais. Évidemment, Caqueret, Cherki et Diomandé sont indisponibles. Lopes, Ndombele, Boateng, Denayer et Dubois sont également out. Da Silva et le jeune Lukeba officient dans l’axe de la défense. Dembele est le capitaine des Gones ce soir. En attaque il sera accompagné de Toko Ekambi à gauche, et Faivre, l’ancien brestois, à droite. Concernant la composition du Stade Brestois, Le Douaron est à l’infirmerie. Pour le reste, c’est du classique avec un duo d'attaque composé de Mounié et Satriano.

Les compositions d’équipe :

Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Duverne - Belkebla, Lasne - Faussurier, Honorat - Mounié, Satriano

Lyon : Pollersbeck - Gusto, Da Silva, Lukeba, Emerson - Mendes, Aouar - Faivre, Paqueta, Tete - Dembélé

