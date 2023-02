Kylian Mbappé aurait envoyé un message au Real Madrid

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain va défier l’Olympique de Marseille en 1/8e de finale de la Coupe de France. Une rencontre que les Franciliens joueront sans Kylian Mbappé, forfait. Ce qui ne l’empêche pas de faire parler de lui. Le crack de Bondy fait l’actualité en Espagne où il est encore une fois lié au Real Madrid.

Selon Defensa Central, le champion du monde 2018 est "présent" à sa façon à Rabat où les Merengues vont affronter Al-Ahly ce mercredi à 20 heures en 1/2 finale du Mondial des Clubs. La publication espagnole explique que KM7 a envoyé un message de soutien à son compatriote et ami Aurélien Tchouaméni. « Bonne chance et gagnez la Coupe du monde », voici donc le contenu de ce fameux message. Après avoir refusé les avances madrilènes l’été dernier, Mbappé avait déjà souhaité bonne chance au club ibérique qui disputait la finale de la Champions League quelques jours après. Et on peut dire que ça lui avait porté chance.

