Angers - PSG : les compositions sont tombées

Pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, le SCO d'Angers reçoit le Paris Saint-Germain et opte pour un 4-2-3-1 avec Paul Bernardoni comme dernier rempart. Devant lui, Vincent Manceau, Ismaël Traoré, Romain Thomas et Souleyman Doumbia prennent place. Ibrahim Amadou et Lassana Coulibaly composent le double pivot. Seul en pointe, Loïs Diony est soutenu par Pierrick Capelle, Angelo Fulgini et Mathias Pereira Lage.

De son côté, le Paris Saint-Germain s'établit en 4-2-3-1 avec Keylor Navas dans les buts derrière Alessandro Florenzi, Marquinhos, Abdou Diallo et Layvin Kurzawa. Leandro Paredes et Marco Verratti se retrouvent dans l'entrejeu. Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé se positionnent sous l'attaquant de pointe qui est Moïse Kean.

Les compositions :

Angers : Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas, Doumbia - Amadou, Coulibaly - Capelle, Fulgini, Pereira Lage - Diony

Paris SG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa - Paredes, Verratti - Di Maria, Neymar, Mbappé - Kean