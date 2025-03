Ligue 1 : Strasbourg inflige une fessée à l’OL et remonte à la cinquième place

Outre le PSG, les deux équipes les plus en forme de l’élite depuis quelques semaines s’affrontaient en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. En effet, revigoré depuis l’arrivée de Paulo Fonseca et restant sur trois beaux succès contre Brest, Nice et Le Havre, l’Olympique Lyonnais se déplaçait sur la pelouse de Strasbourg ce vendredi. Une rencontre importante pour les deux équipes qui aspirent aux places européennes alors que le RCSA pouvait revenir provisoirement à un point du podium en cas de quatrième victoire de rang dans l’élite. Pour autant, face à leurs supporters, les hommes de Liam Rosenior ont totalement raté leur première période.

Bousculés par les Gones dans tous les duels, les Alsaciens ont dû s’en remettre à un grand Petrovic pour écœurer les attaquants lyonnais. En forme, l’OL aurait rapidement pu ouvrir le score, mais la barre transversale a frustré Georges Mikautadze et sa belle reprise de volée du gauche qui aurait pu faire mouche (9e). Confisquant le ballon à leurs adversaires, les Rhodaniens ont testé le gardien serbe de Strasbourg (15e, 22e). Sur un numéro de Mikautadze, Jordan Veretout, auteur d’un bon match, aurait même pu ouvrir le score mais sa tête était finalement mal ajustée (34e). Pour finir cette belle première période, Ernest Nuamah a cru voir son centre contré faire mouche. Finalement, le Ghanéen était parti trop tôt sur le caviar de Cherki (41e).

L’incroyable réveil de Strasbourg en seconde période

Au retour des vestiaires, l’OL a rapidement payé son manque de réalisme. Revenus avec de meilleures intentions, les Alsaciens ont rapidement réussi à se frayer un chemin vers les buts de Lucas Perri, chose qu’ils n’avaient que trop peu fait en première période. Sollicité une première fois sur un coup-franc de Nanasi (52e), Lucas Perri n’a rien pu faire quelques minutes plus tard. Sur un corner bien tiré par Bakwa, Andrey Santos a trompé son compatriote d’une tête appuyée (1-0, 55e). Un coup dur pour les Gones qui ont encaissé une nouvelle désillusion quelques minutes plus tard. Passeur décisif, Bakwa a eu tout le loisir pour aller ajuster Perri après une belle chevauchée (2-0, 60e). Sonné, l’OL a eu le mérite de réagir dans la foulée avec Corentin Tolisso qui a eu le bon sens de suivre une frappe de Rayan Cherki mal repoussée pour finir dans le but vide de la tête (2-1, 61e).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 68 26 +48 21 5 0 73 25 2 Marseille 49 26 +20 15 4 7 53 33 3 Monaco 47 26 +19 14 5 7 51 32 4 Nice 47 26 +19 13 8 5 50 31 5 Strasbourg 46 27 +10 13 7 7 45 35 6 Lyon 45 27 +15 13 6 8 52 37 7 Lille 44 26 +12 12 8 6 40 28 Voir le classement complet

Mais alors que ce but aurait dû sonner la révolte lyonnaise, rien ne s’est passé comme prévu pour les coéquipiers de Tanner Tessmann. Toujours aussi inspiré en seconde période, Strasbourg a repris le large avec un Emanuel Emegha létal pour inscrire son douzième but de la saison suite à un superbe service de Valentin Barco en profondeur (3-1, 73e). Nerveux, les Gones ont coulé avec un quatrième but encaissé en fin de match et inscrit par Samuel Amo-Ameyaw (4-1, 87e). La réduction de l’écart de Georges Mikautadze sur penalty en toute fin de match n’aura rien changé (4-2, 90+7e). Bousculés puis impressionnants, les Alsaciens grimpent donc à la cinquième après cette déculottée infligée aux Lyonnais. Il faudra donc compter sur Strasbourg pour les places européennes. De son côté, Lyon va vite devoir se réveiller. Excellents en première période, les Gones ont lutté face à un manque de réalisme criant et une attaque strasbourgeoise trop déchaînée en seconde période. Sixièmes, les hommes de Paulo Fonseca affronteront Lille la semaine prochaine pour un choc qui s’annonce déjà brûlant.