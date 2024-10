Les terribles statistiques de l’OL, défait par Besiktas

Dans le cadre de la troisième journée de la Ligue Europa, l’OL s’est incliné d’une courte tête contre Besiktas (0-1). Une défaite plus que frustrante au regard de la physionomie de cette rencontre. Dominateurs, les Rhodaniens n’ont jamais trouvé la faille dans la défense turque malgré d’innombrables occasions. Une impression visuelle qui se retrouve d’ailleurs dans les chiffres de cette affiche européenne.

Si les visiteurs ont tenté leur chance à douze reprises, l’OL a frappé 30 fois au but pour seulement 9 tentatives cadrées. Avec 22 centres, 21 occasions et une barre transversale touchée par Benrahma, les hommes de Pierre Sage, qui ont eu le monopole du ballon (58,1% de possession) peuvent s’en mordre les doigts. Après ce revers, les Lyonnais sortent du top 8 et pointent à la 10e place.