Qualifs Euro 2024 : le Kazakhstan se défait de Saint-Marin et peut encore y croire

Suite de la neuvième journée des qualifications pour le Championnat d’Europe 2024 en Allemagne avec le Kazakhstan, troisième du groupe H, qui accueillait Saint-Marin, lanterne rouge sans le moindre point en 8 matches. Les locaux faisaient respecter la logique et prenaient les trois points devant leur public (3-1). Le milieu de terrain Islam Chesnokov débloquait la marque après le premier quart d’heure (1-0, 19e) avant de s’offrir un doublé pour le break (2-0, 51e).

Et si le micro-Etat réduisait la marque à l’heure de jeu (2-1, 60e), pour son premier but en compétition officielle depuis la défaite à domicile contre la Pologne en septembre 2021, les Kazakhs confirmaient finalement leur succès avec un penalty inscrit par Abat Aymbetov dans le temps additionnel de la seconde période (3-1, 90+2e). Les Léopards des Neiges peuvent encore croire à une qualification à l’Euro, devant espérer deux faux-pas du deuxième, le Danemark, et de s’imposer dans le même temps en Slovénie. Tout est encore possible.