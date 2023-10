Liverpool-Toulouse : les compositions officielles

C’est le match à ne pas manquer. 16 ans après leur dernière confrontation européenne en tour préliminaire de la Ligue des champions, Liverpool accueille Toulouse à Anfield ce jeudi à 21h pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de Ligue Europa, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Avec une victoire contre LASK (1-0) et un nul contre l’Union Saint-Gilloise (1-1), les hommes de Carles Martinez Novell vont vouloir créer la surprise en Angleterre pour tenter de se rapprocher d’une qualification au prochain tour. De leur côté, les Reds ont fait carton plein dans cette poule.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 5-4-1 avec un milieu composé de Sierro, Caceres, Schmidt et Donnum devant Dallinga, seul en pointe. Du côté des Reds, Jürgen Klopp a fait quelques rotations dans l’entrejeu en titularisant Jones, Endo et Gravenberch, mais il a mis l’artillerie lourde en attaque avec Nunez et Jota accompagné d’Eliott.

Les compositions officielles :

Liverpool : Kelleher - Alexander Arnold, Matip, Gomez, Chambers – Jones, Endo, Gravenberch – Eliott, Nunez, Jota.

La suite après cette publicité

Toulouse : Restes – Desler, Nicolaisen, Costa, Diarra, Suazo – Sierro, Casseres, Schmidt, Donnum – Dallinga.