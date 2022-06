Gareth Bale annonce son arrivée au Los Angeles FC !

La suite après cette publicité

C'est la fin d'une aventure pour Gareth Bale : après neuf saisons jouées sous le maillot du Real Madrid, entre-semées par un prêt à Tottenham, l'attaquant gallois quitte le club de la capitale espagnole en fin de contrat. Alors qu'il était le transfert le plus cher de l'histoire du football à son arrivée à la Casa Blanca à l'été 2013, l'international des Dragons a connu le très bon (buteur en finale de LdC en 2014 et 2018) et le moins bon (blessures à répétition), l'empêchant de retrouver son meilleur niveau.

S'il avait su relancer sa carrière par un prêt intéressant chez les Spurs, où il a été auteur de 16 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues durant l'exercice 2020/2021, le joueur de 32 ans a été victime de plusieurs pépins physiques la saison suivante, ne jouant que 5 petits matches en Liga pour 1 but. Une situation que ne pouvait plus gérer le Real Madrid, qui a décidé de ne pas prolonger son contrat à moins de cinq mois de la Coupe du Monde 2022...

Objectif Mondial au Qatar

Et après avoir qualifié sa nation pour sa première participation à la compétition internationale depuis 1958, le Dragon aux 106 sélections (39 réalisations) était déterminé à trouver un nouveau club pour garder le rythme. C'est pour cela qu'il vient de s'engager avec le Los Angeles FC pour un an, avec une option de prolongation de 18 mois assortie à son contrat. Il n'occupera pas une place de joueur désigné dans l'effectif de la franchise californienne, et est la deuxième recrue venue d'Europe cet été après le défenseur central italien Giorgio Chiellini.

Alors qu'on attendait un communiqué officiel de la part de la franchise de Major League Soccer, c'est le principal concerné lui-même qui a mis fin à tout suspense en tweetant une vidéo de lui sous ses nouvelles couleurs. Le club de l'ouest des Etats-Unis a ensuite répondu à son post avec un petit émoji. À quelques mois du Mondial au Qatar, Gareth Bale va donc tenter de redonner un coup de boost à sa carrière en vivant le rêve américain.