Adrien Truffert est très courtisé en Premier League et en Ligue 1

Adrien Truffert sera-t-il toujours un joueur du Stade Rennais à la fin du mercato ? Bien malin celui qui prétendrait avoir la réponse à cette question. Le latéral gauche est courtisé depuis de longs mois. Cet hiver, il était proche de l’OM, avant que les Phocéens ne se portent finalement sur Quentin Merlin. Sous contrat jusqu’en 2026, l’international français (1 sélection) est à nouveau courtisé, et pas par n’importe qui, annonce L’Equipe.

Le récent médaillé d’argent aux Jeux Olympiques est suivi par de grosses formations de Premier League comme Liverpool et Manchester United, et moins ronflantes avec Wolverhampton et Nottingham Forest. Le quotidien sportif évoque aussi un intérêt en Ligue 1 avec… le PSG. Entre la blessure de Lucas Hernandez et le départ probable de Juan Bernat, le club de la capitale n’a plus que Nuno Mendes pour couvrir ce poste. S’il n’y a pas encore d’offre, Truffert pourrait retrouver un certain Désiré Doué, qui vient de franchir le pas.