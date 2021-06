Le BVB veut encore piocher au PSG

Le centre de formation du Paris SG, le Borussia Dortmund en raffole. Le club de la Ruhr adore venir y faire son marché ces dernières années. On pense à Dan-Axel Zagadou ou plus récemment Soumaila Coulibaly. Mais le BVB n'est pas rassasié. Comme nous vous l'évoquions, un duel acharné s'était lancé entre le club de la Ruhr et le Bayer Leverkusen au sujet d'Abdoulaye Kamara.

La suite après cette publicité

Une information confirmée par Bild, les Borussen ciblent bel et bien Abdoulaye Kamara (17 ans). Le jeune défenseur central, sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2022, serait même déjà tombé d'accord avec les Allemands et aurait déjà visité les installations des Marsupiaux.