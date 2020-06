OL : Bruno Guimarães dévoile son plan de carrière

C'est l'un des jolis coups de l'hiver 2020. Au nez et à la barbe de l'Atlético de Madrid, l'Olympique Lyonnais s'est attaché les services de Bruno Guimarães (22 ans). Le milieu de terrain, capitaine de la sélection olympique du Brésil, a rapidement justifié l'investissement (25 M€ environ) à coup de prestations assurées en Ligue 1 comme en Ligue des Champions.

Ses performances lui avaient même valu une convocation en Seleção avant que la pandémie de Covid-19 ne paralyse le monde du football. Aujourd'hui, alors que l'entraînement a repris chez les Gones, l'ancien pensionnaire de l'Athletico Paranaense, sous contrat jusqu'en juin 2024, n'a qu'une seule idée en tête : reprendre et jouer.

Des rêves de Premier League

Invité de Fox Sports au Brésil, le jeune homme a répété combien il était bien à l'OL, un club qui lui a fait confiance dès les premiers échanges. Il a également évoqué la question de son avenir, à moyen-long terme, glissant un semblant de plan de carrière. «J’ai toujours dit à mes agents que je rêve de jouer en Angleterre, c’est le meilleur championnat du monde, tous les matches sont serrés. Même lorsque le premier joue contre le dernier, on dirait une finale», a-t-il lâché avant d'ajouter. «J'ai la nationalité espagnole et j’aime aussi la Liga et le football espagnol. Ce sont deux championnats dans lesquels j'aimerais évoluer», a-t-il confié, évoquant la rumeur, reprise ce mercredi encore par Mundo Deportivo, sur l'intérêt du FC Barcelone.

«Il y a juste eu des prises de renseignements, je crois. C’est gratifiant d’être observé. Moi, je veux continuer à jouer. Je suis content d'entendre tout ça. Mais le Barça n'a jamais parlé avec moi. C’est bien de voir son travail reconnu. Je viens juste d’arriver ici à Lyon. Quand il n’y a rien de concret, on travaille avec ce qu’on a. On verra ce qui se passe, j’ai un contrat long ici à Lyon, je suis bien. J’ai d’autres projets c’est sûr, mais j’ai le temps», a-t-il conclu. L'OL est prévenu, il va falloir profiter du talent de Bruno Guimarães tant qu'il est là !