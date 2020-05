OL : Bruno Guimarães fait saliver le FC Barcelone

Suite à la décision de la Ligue de Football Professionnel, qui a mis un terme à la saison 2019-2020 de Ligue 1 le jeudi 30 avril, l'Olympique Lyonnais a terminé à la septième place et ne disputera donc pas de coupe d'Europe la saison prochaine. Le dernier espoir pour le club rhodanien reste cependant la finale de la Coupe de la Ligue BKT contre le Paris Saint-Germain. Si elle se joue à huis clos dans quelques semaines et qu'ils la gagnent, les Gones verraient ainsi la Ligue Europa en 2010-2021. Mais pour le moment, l'OL est bredouille.

Et sans une coupe d'Europe la saison prochaine, le club présidé par Jean-Michel Aulas risque de perdre de nombreux joueurs lors du mercato estival. D'ailleurs, l'homme fort de l'OL a avoué dans les colonnes du Progrès que la prolongation de Memphis Depay était en stand-by, et qu'il pourrait aller voir ailleurs prochainement si le club n'est pas présent sur la scène européenne dans plusieurs mois. Et l'attaquant néerlandais pourrait ne pas être le seul à aller voir ailleurs, car les clubs commencent forcément à s'intéresser à certains Gones. Et c'est Bruno Guimarães, sous contrat jusqu'en 2024, qui susciterait l'intérêt d'une écurie espagnole.

Le Barça a déjà passé la seconde

Ce dimanche, AS balance une petite bombe en expliquant que l'international Espoirs brésilien (8 sélections) serait dans le viseur du FC Barcelone ! Comme expliqué un peu plus haut, le fait de ne pas avoir de coupe d'Europe l'an prochain pourrait pousser certains joueurs à partir. Et de leur côté, les Blaugranas seraient déjà passés à l'action en contactant directement le club lyonnais et l'entourage du joueur de 22 ans.

L'idée du Barça serait tout simplement de faire venir Bruno Guimarães en Catalogne pour remplacer numériquement Arthur, annoncé avec insistance du côté de la Juventus (Italie). Le profil du Brésilien aurait séduit les dirigeants barcelonais. Pour rappel, le milieu de terrain brésilien a réalisé de bons débuts avec l'OL depuis son arrivée en janvier, avec des prestations séduisantes lors de ses 5 matches toutes compétitions confondues. Reste désormais à connaître la position du principal concerné, fraîchement arrivé dans le Rhône.