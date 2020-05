L'OL en passe de perdre Memphis Depay

Pour à peu près tous les clubs du monde, la question des effectifs prochains va être compliquée à régler. Les formations qui ont besoin de liquidités n'en auront pas forcément suffisamment et, par conséquent, s'affaibliront, quand d'autres ne pourront pas faire de marché des transferts à leur hauteur. Mais ce n'est pas tout. Les fins de contrat vont aussi vite devenir un problème pour de nombreuses écuries.

En France, c'est surtout à l'OM où on a un problème (avec Florian Thauvin et Steve Mandanda notamment), mais c'est aussi le cas, semble-t-il, du côté de l'Olympique Lyonnais avec un joueur phare. En effet, le bail de Memphis Depay, blessé cette saison aux ligaments croisés, arrive à son terme au 30 juin 2021. Si le boss de l'OL, Jean-Michel Aulas, n'a eu de cesse de clamer son envie de le prolonger, il est plus probable qu'il n'y parvienne pas.

JMA n'est pas très optimiste pour Depay

Le Progrès expliquait il y a quelques jours que le club rhodanien pouvait craindre l'exode de ses stars. Jean-Michel Aulas a fait quelques précisions au quotidien régional : « je n'ai pas de neuf pour l'instant. Memphis me dit qu'il est prêt à discuter quand il rentrera. Ses agents disent qu'il est plutôt dans une réflexion sur une opportunité de départ si on n'est pas en Coupe d'Europe. »

Mais le grand boss de la formation entraînée par Rudi Garcia semble assez pessimiste. « Je vais tout faire pour garder les joueurs (pour la rencontre face à la Juve début août, ndlr). Mais des joueurs programmés pour jouer les compétitions européennes peuvent avoir envie d'aller voir ailleurs parce qu'on nous prive de coupe d'Europe », a-t-il ainsi poursuivi avant d'expliquer que l'OL achèterait d'autres joueurs pour se qualifier en Europe et y briller. Sachant que Memphis était notamment pisté en Italie par la Lazio Rome, bien placée pour se qualifier en C1. Les supporters peuvent trembler...