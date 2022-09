Real Madrid : Carlo Ancelotti a un plan pour remplacer Benzema

La suite après cette publicité

Leader de Liga après quatre journées, le Real Madrid tentera de conforter sa première place, ce dimanche à 14 heures, lors de la réception de Majorque. Une confrontation où Carlo Ancelotti sera toutefois privé de Karim Benzema (34 ans), touché contre le Celtic Glasgow. Une blessure au muscle semi-tendineux et une surcharge au quadriceps, tous deux à la cuisse droite, qui ne semble cependant pas inquiéter, outre mesure, le technicien madrilène, présent en conférence de presse.

«Ce sont des choses qui peuvent arriver. Il a eu un petit problème, comme en décembre de l’année dernière. Nous l’avons bien géré et il en sera de même cette année. Cela nous donne confiance que, sans lui, l’équipe a très bien joué contre le Celtic. J’espère que cela pourra être répété demain», a ainsi assuré l'Italien avant d'en dire plus sur la durée d'indisponibilité de l'attaquant international français (97 sélections, 37 buts). «Le plan avec Karim est d’essayer de le récupérer. Il ne jouera pas mercredi (lors de la deuxième journée de Ligue des Champions face au RB Leipzig, ndlr) et nous verrons s’il le fera dimanche. Nous ne forcerons pas».

Carlo Ancelotti envoie un message à Eden Hazard !

Pour autant, Ancelotti ne se voile pas la face. Si d'autres solutions peuvent être apportées, l'impact du buteur formé à l'OL est inégalable : «nous n’avons pas de remplaçant naturel à Benzema parce qu’il est le meilleur attaquant du monde. Sur le marché, il n’a pas de substitut, mais cela peut être apporté avec d’autres acteurs ayant des caractéristiques différentes. (...) S’il n’y a pas de Benzemadependence, j’espère qu’il y aura Vinicius ou Rodrygo. C’est une chose positive, pas une chose négative. Cette équipe a beaucoup de qualité devant et même Mariano peut nous aider dans plusieurs matchs. Nous avons les ressources nécessaires pour réaliser nos objectifs».

Pour conclure, l'ancien coach du PSG et de l'AC Milan s'est exprimé sur celui qui devrait directement profiter du forfait de KB9 : Eden Hazard. «Il est clair que notre système tactique est le même lorsque Hazard entre. Il se peut qu’Eden n’ait pas la même série de buts que Karim a parce qu’il n’a pas joué depuis longtemps, donc je ne lui demanderai pas ça. Je vais lui demander de bien jouer comme il l’a fait contre le Celtic pour maintenir une bonne attitude offensive. Nous n’avons pas à perdre la bonne série que nous avons accumulée, en combinant bien, en ayant des compétences... Cela n’a aucune raison de changer». Le retour de Karim Benzema sera, malgré tout, apprécié...