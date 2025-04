OM - Brest : la soirée légendaire d’Amine Gouiri !

C’était une affiche à ne pas manquer. Au Vélodrome, l’OM n’a fait qu’une bouchée du Stade Brestois (4-1), ce dimanche soir lors de la clôture de 31e journée de Ligue 1, et une chose est sûre : Amine Gouiri était bien présent et a brillé de mille feux. Arrivé lors du dernier mercato, Amine Gouiri n’a pas tardé à faire parler de lui sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. L’attaquant formé à Lyon s’est parfaitement intégré dans le système de Roberto De Zerbi, enchaînant les prestations de haut niveau. Sa mobilité, sa qualité technique et son sens du but ont immédiatement séduit les supporters du Vélodrome. En quelques matchs seulement, Gouiri a affiché une efficacité impressionnante, enchaînant les buts et les passes décisives avec une facilité déconcertante. Sa capacité à se rendre disponible entre les lignes et à être décisif dans les moments clés a déjà changé le visage de l’attaque marseillaise.

Le triplé inscrit face à Brest est venu confirmer son début de parcours exceptionnel. Devenu le premier joueur à réussir cet exploit en Ligue 1 pour l’OM depuis Arkadiusz Milik en 2022, Gouiri a prouvé qu’il pouvait être un homme des grands rendez-vous. À noter également qu’Amine Gouiri affiche des débuts impressionnants avec l’OM en Ligue 1 : il est impliqué dans 10 buts en 11 matchs, avec 7 réalisations et 3 passes décisives. Plus qu’un simple finisseur, il incarne une menace constante pour les défenses adverses grâce à sa justesse technique et sa palette offensive complète. Déjà incontournable, son association avec des joueurs comme Greenwood promet énormément pour la fin de saison, alors que l’OM est en pleine bataille pour une qualification directe en Ligue des Champions.

Amine Gouiri raconte sa splendide retournée acrobatique

«C’est très bien, c’était important de gagner, car on commence ce match en étant quatrièmes. Cela nous piquait un peu, mais cela ne nous a pas mis de pression, on connait nos forces», a-t-il d’abord expliqué, avant de revenir sur ses buts. «Sur le premier but, je ne voulais pas frapper directement, mais le mouvement du défenseur fait la différence (…) je pensais que j’allais être hors-jeu (sur le troisième), mais heureusement que j’y ai cru, car cela m’aurait coupé le triplé», a-t-il lâché sur DAZN.

Avant de revenir sur ce magnifique retourné, dont il se souviendra. «Je reste en retrait, j’étais tout seul. Le ballon arrive un peu haut, je la lève en m’orientant et je l’enchaîne. Le but, je ne le vois pas rentrer, j’entends juste les supporters (…) Cela fait toujours plaisir de marquer et d’entendre son nom ici. J’aime participer au jeu, le coach fait en sorte que je m’exprime le mieux. Je me fais plaisir, on me laisse beaucoup de liberté. Je ne joue pas au même poste qu’à Rennes, on me demande de participer au jeu et prendre la profondeur». Une soirée mémorable pour l’ex-Lyonnais.