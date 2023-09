Christophe Galtier en passe de retrouver un banc de touche

La suite après cette publicité

Une nouvelle page s’est ouverte cet été au PSG. Luis Enrique a débarqué en compagnie de 11 nouvelles recrues. Le clan des Sud-Américains, Neymar et Messi en tête, a été décapité, laissant place à un vestiaire très francisé avec notamment les venues d’Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez pour accompagner Kylian Mbappé. Sanctionnée sportivement, la direction parisienne a souhaité faire table rase de la dernière saison, polluée par les affres du noctambule Neymar, la déprime de Messi ou encore les déboires extrasportifs de Christophe Galtier.

Ce dernier se retrouve libre pour la première fois depuis 2017, époque où il avait pris le LOSC en main, six mois après son départ de l’AS Saint-Etienne. Il prépare sans doute son rendez-vous devant le Tribunal correctionnel de Nice le 15 décembre prochain où il a été déféré après sa garde à vue dans l’affaire des accusations de propos racistes qui l’oppose à Julien Fournier. En attendant ce rendez-vous judiciaire, l’entraîneur, qui a été dans le viseur du FC Nantes le mois dernier, va peut-être retrouver un poste, comme l’indique RMC Sport ce mardi soir.

En négociations avancées pour prendre la suite d’Hernan Crespo

Le champion de France 2021 et 2023 pourrait bien rebondir au Qatar. En discussions avancées avec Al-Duhail, il est pressenti pour prendre la suite dans les prochains jours d’Hernan Crespo, lequel occupe actuellement la 3e place de la Qatar Stars League (sur 12 équipes). Un rebond inattendu pour le technicien de 57 ans qui n’a jamais exercé son métier dans un club en dehors de l’Hexagone. Même s’il a brièvement connu la Chine et l’Italie durant sa carrière de joueur, le vestiaire du PSG est sans doute son expérience la plus internationale depuis ses débuts comme entraîneur.

Comme quoi passer par le Paris Saint-Germain peut ouvrir des portes, Galtier a conservé de bonnes relations avec quelques décideurs qataris, ce qui a sans doute facilité ces négociations. Au début du mois de juillet, nous vous faisions part d’une approche concrète d’Al-Arabi en Arabie saoudite. C’est finalement chez le petit voisin qu’il devrait poursuivre son chemin sur les bancs de touche. S’il venait à apposer sa signature en bas des contrats, il retrouverait des éléments comme Ibrahima Diallo (le frère d’Abdou Diallo) ou encore Isaac Lihadji qu’il a bien connu du côté de Lille.