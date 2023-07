Ça chauffe entre Christophe Galtier et Al-Shabab !

La suite après cette publicité

C’est enfin terminé. Après une saison 2022/2023 très intense, Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain ont trouvé un terrain d’entente pour une séparation. Remplacé par Luis Enrique, le technicien français va désormais devoir trouver un autre club. Mais avant, il n’a pas oublié de faire ses adieux aux supporters parisiens.

«À l’heure où vient de se tourner - et de s’ouvrir - une nouvelle page pour le PSG, je voulais dire « merci » à l’issue de cette saison si intense. Merci à « mes » joueurs tout d’abord, qui ont été magnifiques d’engagement pour aller chercher ce onzième titre historique. Merci à la direction sportive et à mon équipe technique pour leur soutien. Merci à l’équipe derrière l’équipe (intendance et organisation), si indispensable et dévouée. Merci au département médical, si précieux. Et surtout merci au Président Nasser al-Khelaifi pour son soutien indéfectible permanent, notamment dans les moments les plus difficiles. Je souhaite sincèrement au PSG de vivre une saison intense et pleine d’émotions et bonne chance à Luis Enrique».

Galtier vers l’Arabie saoudite

Désormais au chômage, Galtier pourrait toutefois ne pas le rester longtemps. Selon nos informations, les contacts avec la formation saoudienne d’Al-Shabab se sont intensifiés. Le club d’Arabie saoudite, qui s’est mise sur les traces de l’ancien Stéphanois, fait le forcing pour enrôler le Français. Désormais libre de tout contrat, « Galette » est bien plus accessible. Et selon nos informations, ce dernier n’est pas insensible à l’approche faites par les Saoudiens.

Pour rappel, Al-Shabab est un club saoudien basé à Riyad, actuellement quatrième de son championnat. En termes d’effectif, l’ancien parisien Grzegorz Krychowiak y a été prêté la saison dernière et la star de l’équipe se nomme Ever Banega.