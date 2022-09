Crampons pas chers : le top 3 des paires à moins de 100€

Vous cherchez des crampons pas chers ? Voici le top 3 des paires à moins de 100€.

Le mauvais temps gagne du terrain dans l'Hexagone après un été sec et ensoleillé, mais cette période de l'année est aussi synonyme de reprise du football sur le rectangle vert. Avec l'inflation frappant de plein fouet la France, nombreux sont ceux à faire des économies sur leurs équipements dédiés à la pratique du foot. Voici justement des crampons pas chers, avec un top 3 des paires à moins de 100 €.

La X Speedportal.3 Messi FG d'adidas

On commence par une paire au design très sympathique, même s'il faut aimer les impressions visuelles très chargées et très colorées. Ces chaussures de foot se veulent un poil rigides, chose normale comparée aux modèles haut de gamme de la marque aux trois bandes.

La paire va aussi avoir du mal à se détendre plus facilement, là aussi un aspect expliqué par les matériaux la composant. Mais au prix de 80 euros pour cette paire, qui fait très bien l'affaire pour du football à basse fréquence, difficile de cracher dessus, surtout par les temps qui courent.

La Nike Air Zoom Mercurial Vapor 15 Academy FG/MG

On ne présente plus la nouvelle technologie Air Zoom de Nike pour ses Mercurial. Le style de ce silo non plus, avec un jaune renversant. Figurez-vous que pour seulement 85 euros, vous pouvez vous octroyer cette pépite. La spécificité de ces crampons vous permet de jouer sur tous les types de terrains (Firm Ground / Multi Ground).

Pour un petit budget et pour ne pas casser sa tirelire, on a là un joli coup à aller chercher. Il s'agit de la paire idéale si vous avez un rythme de deux entraînements par semaine en plus du match le week-end !

La PUMA Ultra Match+ montante FG/AG

Ce modèle de la marque au félin se démarque déjà par son aspect dénué de lacets, garantissant un toucher de balle sans égal. Sans oublier le Grip Control Pro sur la partie avant de ces chaussures de foot. Le fait qu'elle soit montante permet aussi de parfaitement maintenir la cheville en place.

Là aussi, la mention FG/AG signifie que cette paire est utilisable tant sur les pelouses naturelles que synthétiques. Pour la somme de 95 €, vous pouvez vous offrir cet excellent rapport qualité/prix mis en place par PUMA.