Crampons : les paires les plus légères du marché

Voici les paires de crampons les plus légères présentes sur le marché. Nike et adidas, notamment, ont encore du boulot.

Légère comme une plume. Voilà ce qu'attendent de nombreux footballeurs concernant leur paire de crampons portée à l'entraînement et en match chaque semaine. On a beaucoup tendance à penser que les trois marques les plus présentes sur le marché, à savoir Nike, adidas et PUMA, sont aussi les seules. Ce qui est loin d'être le cas en réalité. La preuve, voici les paires de crampons les plus légères du marché.

168 grammes pour la Umbro Velocita

La palme d'or revient à la Umbro Velocita d'Umbro. Ce qui fait sa force ? Sa semelle très fine, mais surtout d'une souplesse incomparable. Le revêtement en trois couches avec du néoprène, du TPU et la technologie Memory-Flex, offre aussi une élasticité importante ainsi qu'une flexibilité non négligeable. Cela lui permet notamment de s'étirer dans quatre directions différentes. Et ce n'est pas rien. Une petite surprise pour certains, mais pas pour les connaisseurs, bien que ce silo ne soit pas le plus porté parmi les footballeurs professionnels, et de loin. La paire la plus portée en Europe demeure la Mercurial de Nike.

171 grammes pour la PUMA Ultra

PUMA monte sur la deuxième marche du podium avec son Ultra grâce à son poids de 171 grammes rendu possible grâce au mélange de polyester, de carbone et de Kevlar présent sur cette paire. Après les nombreux retours des athlètes équipés par la marque au félin, cette dernière a eu la bonne idée de développer la technologie MatryxEvo, afin d'offrir plus de soutien sur le côté pour garantir un verrouillage optimal du pied. Le tout avec un matériau durable dans le temps.

196 grammes pour la New Balance Furon V6

Voilà la première paire de chaussures à passer en dessous de la barre des 200 grammes. Ces crampons sont relativement proches des Mercurial, au niveau des technologies, si ce n'est qu'ils sont plus légers, donc (210 grammes pour le silo de Nike). La base est recouverte d'une touche de knit avec une pellicule de protection, mais aussi un col un cran plus haut. La semelle, elle, est unifiée, ce qui la différencie de la marque à la virgule. On comprend mieux pourquoi Sadio Mané en est friand.

À noter que le top 5 est complété par la adidas x Ghosted (203 grammes) et par la Mercurial Vapor de Nike (210 grammes). Ce qui rappelle que les deux géants de l'équipementier ont encore du chemin à parcourir avant de dominer le marché à tous les niveaux.