Le top 3 des paires de crampons pour la reprise du foot

Les vacances d'été touchent à leur fin, et la saison de football est sur le point de reprendre pour les amateurs. Voici le top 3 des paires de crampons à avoir pour la reprise.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Qui dit fin août dit forcément fin des vacances d'été pour beaucoup de monde. Pour certains, cette période est synonyme de retour sur les terrains, et de reprise de la saison de football.

Là où les plus grands ont déjà repris depuis quelques jours, voire quelques semaines, les plus petits sont sur le point de retrouver leur rythme sportif pour l'année à venir. L'occasion pour FM Players de faire un point sur le top 3 des meilleures paires de crampons à chausser pour la reprise.

L'Ultra de PUMA pour les latéraux

Commençons avec l'Ultra de PUMA, qui est la deuxième paire la plus légère au monde, pour les éléments défensifs évoluant sur le côté. Elle permet logiquement à son utilisateur de se sentir libre et d'avoir comme la sensation de s'envoler pendant chaque course. Surtout qu'au niveau du talon, la marque au félin a eu la bonne idée d'y incorporer un renfoncement à l'intérieur, gardant ainsi un maintien idéal du pied une fois la chaussure chaussée.

Il est important, pour un joueur à ce poste, d'avoir des bons appuis, tant d'un point de vue défensif qu'offensif. Mais il ne faut pas négliger l'aspect technique. PUMA a évidemment pensé à tout. Les petites nervures sur l'avant de la chaussure permettent d'avoir un toucher de balle exceptionnel. Un aspect idéal pour les passes, les centres et la conduite de balle.

La Predator d'adidas pour l'entrejeu

Pour les plaques tournantes du milieu de terrain, comme Sergio Busquets ou Marco Verratti, focus sur la Predator d'adidas. Cette paire de crampons, portée par David Beckham et Zinedine Zidane autrefois, mais aussi par Paul Pogba de nos jours, possède un atout majeur : le Zone Skin. Cette technologie, se matérialisant par la présence d'un grip sur une grande partie de la paire (plat du pied, extérieur du pied, coup du pied ou encore bout du pied), est tout simplement celle créant le plus d'enveloppés dans une balle.

Elle offre ainsi un contrôle de balle incroyable sur toutes les parties du terrain, peu importe la position du joueur au moment d'entrer en contact avec le cuir. Et comment ne pas évoquer la fameuse pierre de Thanos, la Facet Prime, qui permet de balancer le poids vers l'avant, afin de favoriser les appuis du footeux une fois la paire cramponnée.

La Mercurial Vapor pour les attaquants

Place à la Mercurial Vapor, la paire créée à la base pour R9, ou Ronaldo dit "le vrai", adéquate pour les buteurs et les attaquants en général. Le Vaporposit+, avec une matière placée à l'avant, garantit un toucher de balle sensationnel. La grosse révolution de Nike, c'est évidemment l'Air Zoom. Il s'agit d'air pressurisé incorporé dans la semelle.

Cela permet de s'adapter à l'appui, et de s'enfoncer comme il faut pour les changements de direction à l'avant du pied. Tous les éléments offensifs, multipliant les dribbles en un contre un, mais aussi les petits appuis pour éliminer leurs adversaires, raffoleront de ce modèle de la marque à la virgule.

